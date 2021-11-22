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什麼東西25年沒漲價？台人狂喊「它」跪了：人生最後希望

▲在萬物皆漲價的時代下，有網友好奇詢問「台灣什麼東西25年來沒漲過價？」而引來台人討論。（示意圖／翻攝photoAC）
▲在萬物皆漲價的時代下，有網友好奇詢問「台灣什麼東西25年來沒漲過價？」而引來台人討論。（示意圖／翻攝photoAC）

編輯中心/綜合報導

2021-11-22 11:26:12

近日受到原物料、貨運費用接連調漲，市場上不少產品皆宣布調整價格，而台灣今年消費者物價指數（CPI）年增率5度超過2％的通膨警戒線，讓民眾對漲價有所感觸。不過，就有網友好奇詢問「台灣什麼東西25年來沒漲過價？」其中許多台人紛紛點名「經典神物」，表示「人生最後的希望只剩它了！」

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一名網友於PTT八卦板上發文，好奇詢問在萬物皆漲的時代下，「台灣什麼東西25年來沒漲過價？」表示曾聽其他人說過，就連摩托車的價格都從3萬漲到10萬了，讓他再次好奇「什麼東西25年沒漲過價？」

▲新台幣、鈔票示意圖。（示意圖／翻攝photoAC）
▲網友好奇詢問「台灣什麼東西25年來沒漲過價？」（示意圖／翻攝photoAC）
問題一出，隨即掀起眾人熱議，「薪水25年沒漲自己問題應該比較大」、「夾娃娃機，一道十元」、「剪髮，還越來越便宜」、「60塊的台鐵便當」、「醫療點數大部分都沒調整」、「口香糖」。

而留言中，最多人點名號稱是台灣國民飲料「麥香」系列飲品，紛紛直言「麥香奶茶」、「麥香...」、「十元麥香」、「麥香，從小到大都沒漲過，請多多支持」。

▲麥香奶茶示意圖。（圖／記者楊智傑攝）
▲麥香系列飲品被網友認為是萬年不漲神物。（圖／記者楊智傑攝）
另篇PTT貼文上，就有網友提問「麥香奶茶漲價會有多震撼？」底下鄉民紛紛坦言，「人生最後的希望只剩麥香了」、「真的震撼，從小到大沒看到他漲」、「20年通膨到現在都沒漲價，毛利一定超高」。（編輯：陳雅雲）

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