核四爭議未與侯友宜溝通？朱立倫：兩人立場一致

針對國民黨主席朱立倫堅持1218公投立場為「四個同意」，黨籍縣市首長及部分立委仍有疑慮，且黨中央未善盡溝通責任，朱立倫今（22）日回應，他與新北市長過去共事時就持相同立場，態度一直都沒有改變。
記者羅婉庭／台北報導
2021-11-22 11:18:06｜2021-11-22 11:19:04
朱立倫上午出席「螞蟻雄兵計畫」記者會後受訪表示，對於四項公投案，民間政府提出的珍愛藻礁、重啟核四，國民黨的立場是尊重、協助、支持。至於核電議題，他一向堅持：「沒有核安就沒有核電」，侯友宜過去跟他一起打拚，當年就是提出這樣的堅持；同樣的，他們也都認為政府要負責任處理核廢，包括核一、二、三所產生的核廢料都要積極處理，態度一直都沒有改變，盼外界不要見縫插針，造成任何困擾。
對於桃園市長鄭文燦批評朱立倫核四立場反覆，應向新北市民道歉，朱則回應，今天的民進黨才應該要誠懇、謙卑地向台灣人民道歉，包括以萊豬進口傷害全民健康、公投綁大選立場反覆、矛盾，傷害民主；蔡總統過去曾寫「藻礁永存」，如今又要破壞藻礁；過去喊2025非核家園，至今又使用核電，蔡政府才應向國人道歉，不要用鴨霸方式對抗民意，且桃園發生嚴重治安事件，「妳還在搞政治」，桃園市民要的是安全與安定，保障人民安全，讓人民安居樂業是地方政府最基本的責任，地方首長不要再搞政治，應該拚治安。
此外，公投投票日倒數26天，民進黨已使出全黨總動員，是否激起國民黨的危機意識，因此加碼500場青年宣講？朱立倫回應，人民對抗獨裁鴨霸，對抗這個用盡府、院、黨一切資源的力量，應團結起來對抗政府，兩個國民黨提出的案子就力拚到底，兩個民團的案子國民黨則是協助、支持，只有這樣才能展現民意、迎向勝利。