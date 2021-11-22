看台電重啟核四報告　王美花：假的，有明顯矛盾

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為此，經濟部長王美花回應媒體詢問如何看待黃士修的言論，她表示「一般人都可以評估這樣的說法恰不恰當」，王指出核廢料不容易處理、有它的專業性，且各地方政府也反對，強調這不是一個容易處理的問題。
至於外傳有台電重啟核四報告，台電說要抓外洩密的人。王美花則確認表示，這不是台電的報告，所以沒有洩不洩密的問題。她強調自己也看了內容，裡頭說的時程與內容，連她外行人看起來都矛盾了。如當中提到發現斷層帶，即使要重啟也要做地質調查，得花三到四年的時間，「怎麼可能一號機三年就可以重啟，這是非常明顯的矛盾。」
王美花表示，台灣半導體產業鏈完整，所以很多國家都提供很多補貼，希望爭取台灣半導體業者到當地設廠，而政府要協助的就是完善各項投資，像是基礎建設水電等部分，這些都要提前好幾年時間準備，因此政府必須提供穩定的供電，讓民生之用無虞，產業又能持續發展。
然而外界質疑，經濟部對外宣傳天然氣第三接收站時，提到沒有三接南電北送會讓供電不穩定，遭質疑是恐嚇南部人民。王美花表示，政府希望「增氣減媒」，如今永安跟台中天然氣接收站使用都已經飽和，所以才要增建，三接無法完成就會有缺電的供應問題，她強調這不是恐嚇只是說出事實。