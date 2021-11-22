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桃園超商店員遭刺亡　王婉諭：業者與政府應加強安全訓練

▲針對超商店員因勸導客人戴口罩慘遭刺死，時代力量立委王婉諭呼籲業者與政府提供足夠的安全訓練。（資料照／記者呂炯昌攝）
▲針對超商店員因勸導客人戴口罩慘遭刺死，時代力量立委王婉諭呼籲業者與政府提供足夠的安全訓練。（資料照／記者呂炯昌攝）

記者呂炯昌／台北報導

2021-11-22 11:48:45｜2021-11-22 12:14:02

桃園市龜山區1名大夜班店員因勸導客人戴口罩慘遭刺死，引發社會譁然。這也是今年第5起超商店員因爲勸導帶口罩遭攻擊事件，時代力量立委王婉諭呼籲業者與政府提供足夠的安全訓練。

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王婉諭表示，昨日凌晨桃園一位超商店員因勸導顧客戴口罩，遭攻擊致死。對於這樣的攻擊事件再次發生，相信台灣民眾除了遺憾、憤怒之外，更擔心的是，「我們的社會安全網是否仍充滿破洞？這次的事件凸顯的，更是職場安全與治安的問題。這是台灣今年第6起因勸導佩戴口罩而發生的攻擊事件，而其中有5起遭受攻擊的被害者，都是超商店員。」
　
王婉諭指出，根據國外學者研究，在各行業中，職場暴行盛行率以零售業店員被害占第一位，其次為執法機關人員、教職人員、醫院急診室、計程車司機。台灣的超商店員除了一般的服務之外，在疫情期間也承攬了公共業務、衛生勸導等工作，然而，在承擔了這麼多責任的同時，是否有給予他們足夠的安全訓練、保障與支援？
　
王婉諭表示，國外過去也曾發生過因勸導配戴口罩而遭到攻擊的案例，因此，國外專家也給予相關指引，包括：「公眾宣導應更落實」、「不對暴力行為過度疾病化」、「員工教育訓練與演練」、「清楚民間單位的責任與界線」、「盡量避免與顧客爭辯，以免衝突升溫」、「完善員工的協助方案」等；反觀台灣，在此方面的相關指引似乎為零，只頒布了規定，卻沒有給予超商店員足夠的支援。
　
王婉諭呼籲，過去一年因疫情而施行的防疫規定，不該成為超商店員的惡夢，政府及相關單位應加強超商甚至是各個職場中的職場安全，別讓這樣的類似事件再次發生了。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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