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顏寬恒嗆高端4劑帝國　林靜儀：疫苗不是讓你出國用的

▲立委中二選區候選人林靜儀在烏日區路口拜票，向往來民眾揮手問好。（圖／林靜儀競選總部提供，2021.11.22）
▲立委中二選區候選人林靜儀在烏日區路口拜票，向往來民眾揮手問好。（圖／林靜儀競選總部提供，2021.11.22）

記者顏幸如/台中報導

2021-11-22 11:33:16｜2021-11-22 11:41:17

台中第二選區立委補選候選人顏寬恒今（22日）質疑對手林靜儀力挺高端疫苗，造成70多萬人現在不能出國，台灣變成「4劑帝國」。林靜儀則反問顏寬恒，是否對疫苗功用有點誤會？她表示打疫苗目的是避免被傳染、全體形成免疫，「不是打來讓你出國用的」。

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宣佈參選以來一直採守勢的顏寬恒，完成登記後火力大增，繼昨晚出席大台中醫師公會舉辦的醫師節慶祝大會，質疑林靜儀當初力挺高端疫苗，造成70多萬人現在不能出國，變成「4劑帝國」，今上午在大肚區瑞安宮參與老人健康促進活動時再度開砲，要求林靜儀說清楚。

顏寬恒說，人民如果有選擇機會，可以選擇其他有信心的疫苗，而「你們」鼓勵國人去施打高端，打了高端之後所造成的後果，「你們」解釋、說明、補救、解決了嗎？高端現在變成四劑疫苗，打高端的人有得到公平對待嗎？林靜儀身為醫師，比一般人更了解疫苗和疫情，應該積極對她所做的保證和言論做出澄清。
 

▲林靜儀路口拜票，秀支持者暖心送的咖啡，她看到照片後自嘲「笑到魚尾紋都跑粗乃了」。（圖／林靜儀競選總部提供，2021.11.22）
▲林靜儀路口拜票，秀支持者暖心送的咖啡，她看到照片後自嘲「笑到魚尾紋都跑粗乃了」。（圖／林靜儀競選總部提供，2021.11.22）
林靜儀則反問：「他對於疫苗功用好像有點誤會？打疫苗不是打來讓你出國用的啊！」她強調打疫苗是為避免每個人被疾病傳染、不會造成傳播，全體形成免疫，一旦有外國感染者進入社區，在社區內才不會造成傳播，讓每個人可以正常生活、工作、旅遊、消費，這才是疫苗對於國家最重要的事。 

林靜儀認為顏寬恒的邏輯有錯誤，並非打高端不能出國，而是每個國家入境狀況有別。她說很多國家因台灣疫情控制良好，入境免隔離，有些則因自己國內防疫需求有所不同，規範不一樣，「像台灣目前不論在國外接種過哪種疫苗，入境一樣要隔離與檢疫，並且逐漸調整，不是嗎？」

林靜儀針對她曾指「高端是第二座護國神山」的說法再次說明，自己是講「台灣的生技產業、國產疫苗是護國神山」。她強調疫苗對於未來全球防疫是重要的，台灣的生技產業能夠發展，才能減少中國利用生技產業來挖台灣的牆腳。
 

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