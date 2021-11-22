顏寬恒嗆高端4劑帝國　林靜儀：疫苗不是讓你出國用的

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顏寬恒說，人民如果有選擇機會，可以選擇其他有信心的疫苗，而「你們」鼓勵國人去施打高端，打了高端之後所造成的後果，「你們」解釋、說明、補救、解決了嗎？高端現在變成四劑疫苗，打高端的人有得到公平對待嗎？林靜儀身為醫師，比一般人更了解疫苗和疫情，應該積極對她所做的保證和言論做出澄清。
林靜儀則反問：「他對於疫苗功用好像有點誤會？打疫苗不是打來讓你出國用的啊！」她強調打疫苗是為避免每個人被疾病傳染、不會造成傳播，全體形成免疫，一旦有外國感染者進入社區，在社區內才不會造成傳播，讓每個人可以正常生活、工作、旅遊、消費，這才是疫苗對於國家最重要的事。
林靜儀認為顏寬恒的邏輯有錯誤，並非打高端不能出國，而是每個國家入境狀況有別。她說很多國家因台灣疫情控制良好，入境免隔離，有些則因自己國內防疫需求有所不同，規範不一樣，「像台灣目前不論在國外接種過哪種疫苗，入境一樣要隔離與檢疫，並且逐漸調整，不是嗎？」
林靜儀針對她曾指「高端是第二座護國神山」的說法再次說明，自己是講「台灣的生技產業、國產疫苗是護國神山」。她強調疫苗對於未來全球防疫是重要的，台灣的生技產業能夠發展，才能減少中國利用生技產業來挖台灣的牆腳。