全球最熱搜品牌出爐！精品全跌出前五 台灣人最愛這家
英國網站Money.co.uk根據Google搜尋引擎今年的熱搜數據，觀察出全球2021年最受歡迎的時尚品牌，由快時尚平價品牌ZARA奪冠，過去12個月內，ZARA在世界總共37個國家的時尚搜尋中都位居第一名。緊追在後的亞軍則是美國運動品牌NIKE，以僅次於ZARA的36國搜尋首位排名全球第二；而台灣人最愛熱搜的品牌則是UNIQLO。
記者蕭涵云/綜合報導
2021-11-23 16:26:55
2021全球最熱搜品牌第三到第五名，依序為德國時尚電商Zalando、美國快時尚Fashion Nova和英國時尚化妝品零售網站ASOS。從Top 5時尚品牌排行中，不僅看不到精品存在，更有感平價品牌的魅力驚人，尤其有電商加持的品牌更具有加乘效應。
亞洲地區的搜尋結果跟上全球風潮，ZARA深受日本在內的12個國家歡迎；日本出產的UNIQLO則奪下台灣熱搜冠軍；南韓則最喜歡搜尋來自瑞典的平價快時尚品牌H&M。
而中國大陸最熱搜的品牌，是今年也捲進新疆棉風波，甚至數度因服裝上的標語或設計被指「辱華」，頻遭網友揚言抵制的NIKE。
去年稱霸前三名的精品品牌，2021年通通跌出前五名，GUCCI從第二名衰退至今年第六，而CHANEL則好險還在Top 10內、排名第九，沒想到去年遙遙領先、獨佔鰲頭的LOUIS VUITTON，今年竟下滑至第16名。