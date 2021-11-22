擴大春節返鄉量能　指揮中心：可提供3.55萬房

行政院今（22）日召開擴大防疫會議，指揮中心指出，有關春節返鄉專案，持續擴增防疫旅宿與集中檢疫所量能，預計可提升至3萬5500房供返國民眾預訂。疾管署已在官網設置「春節檢疫措施專案」網頁，提供民眾查詢入境檢疫方案說明、訂房須知及流程以及防疫旅宿查詢平台。
記者王敏旭／台北報導
2021-11-22 11:47:46
指揮中心表示，全球疫情受歐洲影響持續升溫，美洲呈現回溫趨勢，國內本土疫情相較處於低點，社區風險穩定控制中，但境外移入病例檢出仍以Delta變異株為主，且周邊鄰近國家仍屬嚴峻，故建議仍需維持警覺性，並落實邊境嚴管及變異株監測。
疫苗接種部分，指揮中心說，目前國內疫苗接種人口涵蓋率第一劑為77.02％，第二劑為47.55％，劑次人口比為124.57（劑／每百人），共已施打約2916.7萬人次，為加速國內2劑疫苗施打效率，提升國內整體防護力，將持續宣導鼓勵民眾施打。
蘇貞昌說，境內的任何破口都會影響到全體國民，台灣周邊鄰近國家疫情仍屬嚴峻，相關邊境管制措施仍需按現有規劃持續進行。另請指揮中心依規劃加速完整2劑疫苗施打作業，勞動部、衛福部以及移民署透過契約及行政管理措施，針對外籍移工等特定族群規劃疫苗施打作業。