美聖誕遊行爆槍響！休旅車「全速衝撞」人群 至少20多傷
美國威斯康辛州沃科夏巿（Waukesha）昨（21）日下午舉行聖誕節遊行，沒想到遊行活動才進行到一半，竟有輛暗紅色休旅車「高速衝撞」遊行隊伍，至少造成超過20人受傷，目擊者更稱該名駕駛開槍、現場傳出槍響。
國際中心楊智傑/綜合報導
2021-11-22 12:15:31
沃科夏巿位於威斯康辛州最大城密爾瓦基（Milwaukee）以西約32公里處，綜合《密爾瓦基哨兵日報》（Milwaukee Journal Sentinel）、《每日郵報》等外媒報導，當天下午4時聖誕遊行開始，活動僅過了40分鐘後，一輛紅色SUV卻突然朝遊行隊伍高速衝撞，當局預估現場至少超過20人受傷，其中多數傷者為年長女性。
當地市議員特諾里奧（Angelito Tenorio）受訪時表示，當時自己和家人在遊行時看到那輛休旅車朝著遊行路線全速衝撞，當下只聽到一聲巨響，接著只聽到群眾的哭喊聲與逃跑時的吵鬧，另外也有目擊者指出駕駛撞到了一名「正在跳舞的奶奶」，甚至有人被撞翻到該休旅車的引擎蓋上。
沃科夏巿政府將這起事件定調為「大規模傷亡事件」，警察局長湯普森（Dan Thompson）指出，部份傷患被送到其他地區的醫院，而當局已經確定與此案有關的人，車輛也已經尋獲，但據稱駕駛當時持槍且還有2名兇嫌在逃。沃科夏市長萊利（Shawn Reilly）則表示目前警方目前已經封鎖現場，警方正進行更詳盡的調查。