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新北耶誕城12月3日開城　演唱會採歌后、天團「雙壓軸」

▲表演風格最接地氣的「質感LOCAL團體」玖壹壹。（圖／記者陳志仁攝，2021.11.22）
▲表演風格最接地氣的「質感LOCAL團體」玖壹壹。（圖／記者陳志仁攝，2021.11.22）

記者陳志仁／新北報導

2021-11-22 12:05:38

邁入第11年的「新北歡樂耶誕城」，首次與丹麥的「樂高公司」合作，將於12月3日開城；新北市長侯友宜表示，除打造獨家3D的樂高雷射光雕投影秀，還展出全台最大的14米高LEGO耶誕老人，開城後至明年1月2日的每日17:30至22:00，每半點、整點播出精彩的樂高光雕秀。

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▲邁入第11年的「新北歡樂耶誕城」，將於12月3日開城。（圖／記者陳志仁攝，2021.11.22）
▲邁入第11年的「新北歡樂耶誕城」，將於12月3日開城。（圖／記者陳志仁攝，2021.11.22）
其中，最受矚目的「巨星耶誕演唱會」，12月11、12日連續兩的晚上六點至十點熱鬧開唱；今年演唱會卡司陣容採「雙壓軸」設計，擔任12月11日的壓軸為今年剛發專輯的「鐵肺歌后」彭佳慧，及擁有超強饒舌唱功、表演風格最接地氣的「質感LOCAL團體」玖壹壹，金曲樂團茄子蛋則將擔任開場的嘉賓。

12月12日由「天生歌姬」A-Lin及樂團八三夭壓軸登場外，演唱會卡司還包括Lulu、熊仔、艾怡良、高爾宣OSN、五堅情、韋禮安、告五人、李東軒、戴愛玲、麋先生、鼓鼓呂思緯、蕭秉治、Julia吳卓源、Bii畢書盡；相關的的訊息，請上新北市觀光旅遊網、活動官網或新北旅客粉絲團查詢。

新北市政府觀旅局長蔣志薇指出，今年耶誕城規劃包含新北市市民廣場「樂高耶誕城」、板橋車站站前廣場「樂高歡樂薑餅村」，及萬坪公園「樂高耶誕奇幻小鎮」三大燈區；以充滿樂高童趣的裝置藝術，打造獨一無二的耶誕奇幻世界，成為全臺民眾引頸期盼的冬季最大節慶盛事。

蔣志薇說，「新北歡樂耶誕城」週週都規劃豐富的系列活動，包括12月4、5日邀有趣市集進駐市民廣場的「耶誕歡樂派對」，12月11、12日最受矚目的「巨星耶誕演唱會」；此外，更首次將活動由實體延伸到線上，活動官網也推出「樂高小學堂」、「耶誕尋寶趣」，還有「尋找桑塔熊」等好玩線上活動！

市民廣場著名的地標耶誕樹，今年也將展出期間限定的14米高LEGO耶誕老人，加上周邊以香檳金為主色系的燈飾裝扮，絕對讓「新北歡樂耶誕城」成為今年全台灣最亮眼的一座奇幻世界；很受小朋友期待的免費遊樂設施—旋轉木馬、咖啡杯，今年也會在市民廣場亮相。

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