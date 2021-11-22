新北耶誕城12月3日開城　演唱會採歌后、天團「雙壓軸」

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12月12日由「天生歌姬」A-Lin及樂團八三夭壓軸登場外，演唱會卡司還包括Lulu、熊仔、艾怡良、高爾宣OSN、五堅情、韋禮安、告五人、李東軒、戴愛玲、麋先生、鼓鼓呂思緯、蕭秉治、Julia吳卓源、Bii畢書盡；相關的的訊息，請上新北市觀光旅遊網、活動官網或新北旅客粉絲團查詢。
新北市政府觀旅局長蔣志薇指出，今年耶誕城規劃包含新北市市民廣場「樂高耶誕城」、板橋車站站前廣場「樂高歡樂薑餅村」，及萬坪公園「樂高耶誕奇幻小鎮」三大燈區；以充滿樂高童趣的裝置藝術，打造獨一無二的耶誕奇幻世界，成為全臺民眾引頸期盼的冬季最大節慶盛事。
蔣志薇說，「新北歡樂耶誕城」週週都規劃豐富的系列活動，包括12月4、5日邀有趣市集進駐市民廣場的「耶誕歡樂派對」，12月11、12日最受矚目的「巨星耶誕演唱會」；此外，更首次將活動由實體延伸到線上，活動官網也推出「樂高小學堂」、「耶誕尋寶趣」，還有「尋找桑塔熊」等好玩線上活動！
市民廣場著名的地標耶誕樹，今年也將展出期間限定的14米高LEGO耶誕老人，加上周邊以香檳金為主色系的燈飾裝扮，絕對讓「新北歡樂耶誕城」成為今年全台灣最亮眼的一座奇幻世界；很受小朋友期待的免費遊樂設施—旋轉木馬、咖啡杯，今年也會在市民廣場亮相。