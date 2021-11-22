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金馬58／《該死的阿修羅》口碑夯　導演認：片名有點中二

▲樓一安（左）和陳芯宜是多年夥伴，陳芯宜執導台劇《四樓的天堂》時，樓一安則擔任編劇，剛好和《該死的阿修羅》相反。（圖／希望行銷提供）
▲樓一安（左）和陳芯宜是多年夥伴，陳芯宜執導台劇《四樓的天堂》時，樓一安則擔任編劇，剛好和《該死的阿修羅》相反。（圖／希望行銷提供）

記者臺孝婷/專訪

2021-11-22 13:04:57

國片《該死的阿修羅》由導演樓一安執導，莫子儀、王渝萱、黃聖球、潘綱大、黃姵嘉等人主演，該片取材於真實事件的隨機殺人案，預計明年3月在台上映。日前《該死的阿修羅》先後舉辦了媒體試映和金馬影展首映，好評不斷，讓樓一安笑說5年後終於有其他人可以和他一起討論劇情了。對於僅入圍金馬獎3項大獎，樓一安看得很開，直言：「我沒有對不起我的作品。」

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▲樓一安（左）和王渝萱將前進金馬58。（圖／翻攝樓一安臉書）
▲樓一安（左）和王渝萱將前進金馬58。（圖／翻攝樓一安臉書）
《該死的阿修羅》從無到有共經歷5年、13版劇本，導演樓一安和編劇陳芯宜是大學同窗，2人的默契是每個晚上在酒吧裡寫劇本、互相吐槽、有話直說的相處模式下培養出來的。樓一安坦言《該死的阿修羅》片名有點中二，那是因為他希望這個故事可以觸動到更多的年輕人，而且沒有一般大眾對隨機殺人案的刻板印象，這也是讓他最小心處理的地方，「因為不能對不起這個題材。」

▲《該死的阿修羅》劇組出席金馬影展首映會。（圖／金馬執委會提供）
▲《該死的阿修羅》劇組日前出席金馬影展首映會。（圖／金馬執委會提供）
樓一安透露2018年拿到金馬創投輔導金時，《該死的阿修羅》其實完全是另外一個故事，但後來他驚覺一開始的劇本太過商業化，讓他忍不住捫心自問：「這樣的商業電影是我想拍的嗎？」在多年來的好夥伴陳芯宜支持之下，2人互相腦力激盪、許多田野調查，最終有了觀眾們看到的《該死的阿修羅》。

▲樓一安曾獲得金鐘獎2次得獎肯定，導演、編劇能力都相當出色。（圖／翻攝樓一安臉書）
▲樓一安曾獲得金鐘獎2次得獎肯定，執導、編劇能力都相當出色。（圖／翻攝樓一安臉書）
對於《該死的阿修羅》採用多線敘事手法，樓一安解釋，這其實就像是我們的社會上有不同的階級，如同萬花筒很多不同的顏色組成社會上不同的圖像。在《瀑布》、《月老》、《詭扯》、《青春弒戀》和《美國女孩》的夾殺下，雖然《該死的阿修羅》僅入圍第58金馬獎最佳新人、最佳女配角和最佳原著劇本獎，但樓一安給自己打95分，「不完美，但是沒有辜負我的角色，我把自己都掏出來了。」唯一的遺憾是莫子儀、黃姵嘉沒有入圍，但他仍給予片中所有演員高度肯定。

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