超商店員勸導戴口罩遭刺身亡 時力：政府應適度給予補償
桃園市龜山區某1名超商大夜店員，因勸導客人戴口罩慘遭客人持刀狂刺慘死。時代力量今（22）日呼籲指揮中心應參考國外作法提供職場安全指引，若有店員因盡責而導致傷亡，政府應度給予補償。
記者呂炯昌／台北報導
2021-11-22 13:30:20｜2021-11-22 14:30:20
時力今日召開「店員盡責勸戴口罩 發生傷亡誰來承擔」記者會，黨主席陳椒華表示，蔡英文總統與行政院長蘇貞昌多次表達要儘速修補社會安全網，減少社會問題，但是回顧過去3個月發生多起因為戴口罩攻擊事件，社會安全網大漏洞要怎麼修補？今早她也在司法委員會質詢監察院秘書長朱富美，政府從桃園龜山店員被刺死還沒回應要怎麼因應？店家到底要不要勸導客人戴口罩？在四大公投宣傳時期，不樂見藍綠拚場而忽略重要社會安全事件，政府應該因應。
時代力量智庫執行長李兆立表示，「政府很忙，但是忙錯方向，也忙錯重點！」警政署說要警員加強夜間巡邏，但是能維持多久？全台成千上萬便利商店大夜班要如何用警員彌補？勞動部說業者要增強夜間人力，但是在疫情情況下也有困難，大家都很辛苦，企業很難負擔這樣的責任。
李兆立指出，指揮中心建議各超商調整作法來保障安全，但是未見到提出該怎麼做？依據防疫指引，戴口罩是義務，不戴口罩是顧客要受罰，不是店家要受罰，店家只是服勸導義務，指揮中心應該說清楚，不該再模糊。
時代力量秘書長白卿芬表示，因為疫情壓力衍生暴力事件，歐美國家早已重視心理壓力，以英國為例，相關部門提出指引要求店員跟客人保持社交距離、客人掃描QR Code；今年11月9日因疫情解封又修改指引、調整作法，客人若不戴口罩、拒絕掃描QR Code，店員並不一定要強制驅離顧客，英國因疫情改變有調整作法，而非一陳不變。
為落實防疫與職場安全，白卿芬表示，時代力量提出3大訴求，揮中心應參考國外作法提供職場安全指引、違反防疫，店家與顧客誰負責，指揮中心應釐清、若有店員因為盡責而導致傷亡，政府應度給予補償。