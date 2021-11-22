年底前新案集市挑好宅　北中南指標房市熱區搶先看

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新北市推案部分，住展雜誌指出，板橋、新店、新莊與淡水為推案主力，上述各行政區案量均破百億元。新店央北重劃區以2至4房為大宗，其他行政區新案則大多規劃2到3房，高總價房型占比仍低，顯示業者主要仍搶攻自住的剛性需求。
桃園地區因部分大量體指標案受疫情影響，許多個案要到第4季才亮相，多分布於桃園、中壢等傳統熱區。包括近年聲名鵲起的中路重劃區，光7、8兩月累積就有百億的推案總銷，當中不乏易家機構、昭揚建築等在地建商進場，目前區域行情每坪約30-35萬元間，新案開價更直逼4字頭。
此外，蛋白區觀音也因地價便宜，成為建商兵家必爭之地，例如草漯重劃區，就憑藉1字頭的親民價格，躍居桃園首購熱區。
基隆則是一甩近年推案量低迷，因潤隆建設造鎮案開賣，帶動案量推升至188億元；桃園案量560.6億元，以中壢青埔案量最多；新竹推案116.2億元，因今年房價暴漲，建商採取「有案就推」策略，928檔期反而沒什麼量；宜蘭推案量逾20億元。
根據市調統計，今年前9月台中地區推案量約2602.1億元，較去年增加11.4%，第4季仍有600億元總案量釋出，全年估計將有3200億元，已是連續2年突破3000億元大關。值得注意的是，今年由於缺工斷料，加上通膨、低利、資金氾濫等因素影響，台中預售屋市場出現「打帶跑」策略。
正心不動產估價師公會理事長黃昭閔指出，建商在定價策略上採取浮動機制，假設一個 總戶數200戶以上、總銷20億的案子，採分期推案，開發商多會先測試市場水溫，再做價格調整，如果反應不錯，第二期會再調漲，而民眾對於房價預期性心理，也讓今年下半年在台中推出的建案幾乎都是秒殺。
不過，儘管線上多數個案能很快順利完銷，但由於7月實價新制上路，預售屋開賣前須經過主管機關備查，台中不動產開發公會市調委員會指出，由於台中推案量大、加上合約修改要點較多，使審查速度較慢，也或多或少影響開發商推案時程。
從推案表現來看，北屯、西屯、南屯等三屯區仍是主流推案熱區，全台最大的台中市14期重劃區，有逾200塊完整建地可開發，加上有超高綠覆率及北屯成熟商圈加持，甫登場即轟動。包括國泰、寶輝、雙橡園、陸府、精銳、順天等一線品牌建商接連搶進，帶動近期土地行情屢創新高。
另外，由於土地、營建成本上揚，新案單價拉高，總價帶已不再親民，開發商也順勢將產品規劃3~4房，坪數放大，鎖定自住換屋、置產客群。台中市調指出，後續包括陸府、新業、林鼎、磐興、元鈞等建商，也可望在今年第4季推出新案。
由於台積電南下設廠利多，讓台南、高雄在下半年房市議題發燒。六都買賣移轉棟數資料顯示，第3季台南市移轉量以6640棟首度超越台北市，顯示過去房市發展都是由雙北市當領頭羊，現在則是平價又具備題材的區域當道，房市「新南向」趨勢明顯。
上揚國際台南營業二處總經理杜昀容表示，拜護國神山台積電設廠所賜，使台南、高雄房市價量齊漲。台南善化、安南、九份子沿線，近2年房市無退燒現象；高雄近3個月以來也漲了很多，現階段楠梓熱度更超越善化，新案漲幅至少2成，帶動高雄其他區域成交價量。
尤其高雄新案在投資、置產買盤掃貨下，前三季幾乎已經到了「無貨可賣」的狀況，加上原物料成本較去年同期上漲2~3成，缺工潮短期無解，致使Q4高雄新案量少，加上疫情警戒還未降至一級，許多個案開始觀望，甚至遞延至明年，使得南部房市由熱轉溫。
不過，杜昀容指出，明年Q1台南高鐵站附近將陸續有許多大案推出，包含達麗就佔有600戶量體，清景麟也有400戶，仁德全區也有900戶，總戶數超過3000戶，而高雄楠梓、苓雅、農十六特區以及橋頭新市鎮、粗估也有300~400億的案量齊發，因此明年第一季房市高雄也相當值得期待。
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