超商命案引震驚　鄭文燦：應考慮夜間雙人值班

桃園龜山21日發生超商店員因勸導顧客應戴口罩，而遭到刺死命案，引發社會譁然。桃園市長鄭文燦今（22）日於台北出席活動時受訪表示，年輕店員帶著人生夢想來工作，不應該有這樣的遭遇，各大超商應可考慮夜間雙人值班；他也強調，自己昨天一整個早上都在處理此事，感到很沉重，對這件事情的善後不只表達歉意，也會全力幫助家屬。
記者黃宣尹／台北報導
2021-11-22 13:00:19｜2021-11-22 13:03:51
談及桃園龜山發生超商店員遭刺命案，鄭文燦說，在第一時間就掌握到狀況，警方在5分鐘之內到達，並且把歹徒制伏，且立刻從嚴偵辦。他說，這個命案歹徒的惡行令人髮指、國法不容，希望司法機關要從嚴求刑。
鄭文燦表示，針對超商夜間安全管理，警察局跟超商有連線，只要超商有發生任何事件，大概10分鐘就會到達現場，不過他認為這樣還不夠，「我覺得各大超商管理，應該考慮夜間雙人值班警方連線，並且要避免衝突」。
有關戴口罩勸導，鄭文燦則說，超商都有監視錄影系統，也有入口警語，指揮中心可以再做考慮。超商也提出新的規範，要避免衝突、保護人身安全為原則，不管如何，很多年輕店員帶著人生夢想來工作，不應該有這樣遭遇。
鄭文燦說，自己應該更努力，昨天一整個早上都在處理這事情，自己是抱著沉痛的心情來處理，「我也會對這事件如何善後，不只表達歉意，會盡全力幫助家屬」。