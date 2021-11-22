COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

超趣味！新住民「藝」起彩繪我的家活動曝

▲活動中帶領新住民和他們的孩子們「藝」起彩繪出家的新風貌，希望藉由繪畫抒發情感，也增進家庭成員間的互動。（圖／移民署提供）
▲活動中帶領新住民和他們的孩子們「藝」起彩繪出家的新風貌，希望藉由繪畫抒發情感，也增進家庭成員間的互動。（圖／移民署提供）

記者賴正琳/綜合報導

2021-11-22 17:15:00

《四方報》報導，移民署中區事務大隊彰化縣服務站和二林鎮新住民關懷協會在21日於二林鎮育德國小，舉辦新住民家庭教育暨法令宣導課程，邀請來自武漢的新住民王莉老師，分享其從武漢飄洋過海到美麗寶島的生命故事。活動中帶領新住民和他們的孩子們「藝」起彩繪出家的新風貌，希望藉由繪畫抒發情感，也增進家庭成員間的互動。另一場次將於12月5日於二林鎮廣興國小舉辦，歡迎新住民報名參加。

我是廣告 請繼續往下閱讀
來自大陸武漢的王莉老師，為江漢大學藝術系畢業，21年前遠嫁臺灣，放棄在大陸的教職，以家庭為重心的她，生活中難免有困境與低潮，但透過部落格分享自己的畫作和心情，在偶然的機緣下來到二林及大城的偏鄉國小指導學生繪畫，與學童一起揮灑夢想。當日在課程中與新住民朋友分享她在平凡生活中勇往前行的故事，用畫筆彩繪出燦爛人生，鼓舞著同樣來自異鄉的新住民，也帶領學員一同畫出我的家。學員們通過畫筆敘說自己的故事，每一幅畫作都是他們努力的結晶。有學員畫出自己生活的日常、親子出遊的美好時光，也有學員畫出對外婆家的想念，整堂課充滿歡笑，也透過繪畫增進親子情感。

彰化縣服務站主任林弘志表示，移民署透過多元的家庭教育課程，邀請專業講師或新住民分享，幫助新住民自我成長及適應臺灣生活。講師王莉也是移民署第4屆築夢計畫獲獎者，運用築夢計畫所補助經費印刷畫集來義賣，並將所得回饋於偏鄉藝術教育，獲得各界好評，移民署「第8屆新住民及其子女築夢計畫」目前熱烈徵件中，報名期限至今(110)年12月31日截止，歡迎新住民朋友及其子女們勇敢追夢、實現夢想。



關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
94.37%5.63%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意公民投票案公告成立後一個月起至六個月內，若該期間內有全國性選舉時，公民投票應與該選舉同日舉行？

不同意
同意
92.66%7.34%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

不同意
同意
92.39%7.61%
2021-11-18-2021-12-11

您是否同意核四啟封商轉發電？

不同意
同意
92.57%7.43%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀