超趣味！新住民「藝」起彩繪我的家活動曝

《四方報》報導，移民署中區事務大隊彰化縣服務站和二林鎮新住民關懷協會在21日於二林鎮育德國小，舉辦新住民家庭教育暨法令宣導課程，邀請來自武漢的新住民王莉老師，分享其從武漢飄洋過海到美麗寶島的生命故事。活動中帶領新住民和他們的孩子們「藝」起彩繪出家的新風貌，希望藉由繪畫抒發情感，也增進家庭成員間的互動。另一場次將於12月5日於二林鎮廣興國小舉辦，歡迎新住民報名參加。
記者賴正琳/綜合報導
2021-11-22 17:15:00
來自大陸武漢的王莉老師，為江漢大學藝術系畢業，21年前遠嫁臺灣，放棄在大陸的教職，以家庭為重心的她，生活中難免有困境與低潮，但透過部落格分享自己的畫作和心情，在偶然的機緣下來到二林及大城的偏鄉國小指導學生繪畫，與學童一起揮灑夢想。當日在課程中與新住民朋友分享她在平凡生活中勇往前行的故事，用畫筆彩繪出燦爛人生，鼓舞著同樣來自異鄉的新住民，也帶領學員一同畫出我的家。學員們通過畫筆敘說自己的故事，每一幅畫作都是他們努力的結晶。有學員畫出自己生活的日常、親子出遊的美好時光，也有學員畫出對外婆家的想念，整堂課充滿歡笑，也透過繪畫增進親子情感。
彰化縣服務站主任林弘志表示，移民署透過多元的家庭教育課程，邀請專業講師或新住民分享，幫助新住民自我成長及適應臺灣生活。講師王莉也是移民署第4屆築夢計畫獲獎者，運用築夢計畫所補助經費印刷畫集來義賣，並將所得回饋於偏鄉藝術教育，獲得各界好評，移民署「第8屆新住民及其子女築夢計畫」目前熱烈徵件中，報名期限至今(110)年12月31日截止，歡迎新住民朋友及其子女們勇敢追夢、實現夢想。