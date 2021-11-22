中職／盼「26條之2」先通過150%版本　蔡其昌：先求有

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「朝野各黨團目前最大爭議的部分在於抵稅的額度，行政部門是希望150%，而各黨團有人提議200%、有人提議250%，無論是多少對於體育都是很大的幫助。」蔡其昌表示，但是如果因此而無法達成共識，那法案就只能一直被擱置，無法發揮功用。
「所以我們主張先求有、再求好，先通過行政部門和部分委員提議的150%，未來若有需要再往上調。」蔡其昌說，當務之急是要凝聚共識、在這個會期就趕快通過，自己也謝謝各黨團的幫忙和對法案支持。
關於《運動發展條例第26條之2》的修法，事實上就是希望透過減稅來鼓勵企業對體育產業提供資源。但過去的比例其實很低，誘因不夠大，這次修法就是希望能提高比例。之前蔡其昌提議的版本是250%，就是捐100萬可以抵250萬的稅，但如今這數字為了先求通過，而有所改變。
「職棒運動是台灣最大的職業賽事，但是至今成立32年各球團都還是在虧損，但為了回饋球迷、照顧球迷，球團還是無怨無悔的付出。但這樣並不是一個好的狀況，應該是要讓產業能自立自強、能夠生存，才是體育聯賽長久發展的妙方。」蔡其昌表示若能提供誘因，那政府就不用編列那麼多的預算來支持體育，而是透過民間企業投入來達成這個目標，絕對是美事一樁。因此推動該法案通過，非常重要。