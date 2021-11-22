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台鋼成焦點！徵求委託書助長禿鷹? 黃天牧：成立專案改善

▲金管會主委黃天牧今（22）日坦言，若一間公司透過徵求委託書取得經營權確實不符社會期待，因此已成立專案小組針對徵求委託書部分進行研究與檢討。（圖／行政院提供，資料照片）
▲金管會主委黃天牧今（22）日坦言，若一間公司透過徵求委託書取得經營權確實不符社會期待，因此已成立專案小組針對徵求委託書部分進行研究與檢討。（圖／行政院提供，資料照片）

記者許家禎/台北報導

2021-11-22 13:25:02

針對光洋科爆發經營權之爭，衍伸台鋼被外界視為是股市禿鷹，甚至傳出台鋼有高達數十億元的貸款資金來自公股行庫，卻被用於併吞其他公司。為此，金管會主委黃天牧今（22）日表示已初步掌握該公司對子公司之持股狀況，坦言若一間公司透過徵求委託書取得經營權確實不符社會期待，因此已成立專案小組針對徵求委託書部分進行研究與檢討。

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立法院財政委員會今日邀請央行總裁楊金龍、金管會主委黃天牧、財政部長蘇建榮就「如何遏止銀行放貸淪為股市禿鷹和房市炒手的推手？」進行質詢，有多位立委包括吳秉叡、郭國文、曾銘宗、高嘉瑜，針對近來光洋科經營權之爭，衍伸台鋼被外界視為是股市禿鷹提出質詢，同時也點出許多銀行授信「貸後不理」，間接讓企業擁有龐大現金流去併吞其他公司，不僅助長炒房也助長股市禿鷹。

立委郭國文直指台鋼集團透過不同子公司跟銀行聯貸、再透過高質押去買下一家公司，認為此舉已經擾亂資本市場，金管會應該正視。同時也質疑各銀行信貸給該公司「貸後不理」，當初申請貸款名目與用途是否一致，如果金管會不查核，等於讓該公司有龐大現金流，放縱成為市場禿鷹，損及股東權益，甚至提出「若中鋼成為目標，狙擊中鋼的話，國家顏面何在？」

為此，金管會主委黃天牧表示不便評論個案，但指出有初步掌握該公司在子公司之持股。只是他也坦言，持股少卻藉由徵求委託書來取得經營權，確實不符合社會公義，強調7月已經委外成立專案小組，針對委託書徵求制度進行研究與檢討。另外，銀行端部分，也會要求銀行授信必須要嚴謹，會持續關注相關議題。


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