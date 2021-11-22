大S見汪小菲4次面就嫁　產房一度斷氣拚下汪家兒子

大S（徐熙媛）、汪小菲10年婚姻生變，今（22）日共同聲明「已決定和平解除婚姻關係」，大S談起感情敢愛敢恨、義無反顧，和藍正龍、周渝民（仔仔）愛得轟轟烈烈，也分得驚天動地，至於結婚10年的汪小菲更是一眼定終身，認識49天、見面4次就決定嫁給他，一度被稱為「傳說」。
記者羅凌筠/綜合報導
2021-11-22 13:59:02
當年《流星花園》讓大S紅遍亞洲，沒想到大S來電的不是F4，而是飾演配角的藍正龍，在家地位尊貴如女王的大S，被小S爆料「不怕任何人，只怕藍正龍」，不過近4年的戀情因為藍正龍不想結婚而結束，率性的大S在節目中單方面宣布分手，昭告天下恢復單身。
而周渝民、大S在《流星花園》結拜乾姊弟，二度合作《戰神》時感情升溫 ，當時周渝民出了一場車禍，第一時間衝到現場的是大S，對仔仔的在乎完全攤在鎂光燈下，讓這段戀情漸漸浮上檯面，不過2年的戀情因為女強男弱、結婚沒共識告吹。
後來在大陸發展的大S，在安以軒生日派對上與汪小菲天雷勾動地火，見面4次、認識49天就決定互許終身，禮數周到的大S第一次見張蘭，就送上大象灰愛馬仕包表達心意，乖巧又有禮貌，收服張蘭的心，取得汪家媳婦入場券。
大S只要認定一件事，就會義無反顧，「我一眼見到他，我就覺得我要跟他生孩子，我要為他下廚。」結婚10年來，為了身為獨子的汪小菲要傳宗接代，大S鬼門關前走一遭，在生兒子時癲癇復發，「我一生弟弟的時候就斷氣了，被送到ICU（加護病房）」，急救2次才保回一條命。