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音樂祭傷亡慘重！受害者求償556億　「大咖男星」也得賠

▲音樂祭踩踏意外共計10人死亡、300多人受傷，受害者們向相關單位、人士提起聯合訴訟，歌手Travis Scott也包含在內。（圖／翻攝Travis Scott IG）
▲音樂祭踩踏意外共計10人死亡、300多人受傷，受害者們向相關單位、人士提起聯合訴訟，歌手Travis Scott也包含在內。（圖／翻攝Travis Scott IG）

記者吳雨婕/綜合報導

2021-11-22 14:26:10

30歲的美國饒舌歌手Travis Scott（崔維斯史考特）日前在德州舉辦「Astroworld Festival」，沒想到現場發生踩踏意外，造成10人死亡，300多人受傷的慘況，年紀最小的死者僅9歲。而近來282位受害者提起聯合訴訟，起訴相關單位，也包含歌手Travis Scott，索賠美金20億元（約台幣556億元）。

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「Astroworld Festival」是在美國時間11月5日與6日舉行，現場民眾約有5萬人，Travis Scott現身舞台後，群眾向舞台推擠，因此發生踩踏事故，場面混亂，累計有300多人受傷，10人死亡。繼日前律師Tony Buzbee代表受害者125 人，提告並求償7.5億美金（約台幣208億元）後，律師 Thomas J. Henry近日代理282名音樂節相關原告，提出集體訴訟，向歌手Travis Scott、Drake，相關單位Live Nation、Apple Music等求償20億美金。

▲Travis Scott遭受害者提起聯合訴訟。（圖／翻攝Travis Scott IG）
▲Travis Scott遭282名受害者提起聯合訴訟。（圖／翻攝Travis Scott IG）
2018全美音樂獎AMA（American Music Awards）入圍名單終於出爐，德瑞克是最大贏家，入圍8項。（圖／環球音樂提供, 2018.09.13）
▲Drake也被踩踏意外受害者提告。（圖／環球音樂提供）
Thomas J. Henry在聲明中指控：「被告想從活動中獲取巨額利潤，卻選擇偷工減料、迴避責任，將參與者置於危險中。」更提到，Apple Music斥資數百萬美元特別打造的場地佈置，損害觀眾安全，「Apple Music 的攝影機架設位置限制了許多觀眾進退場，這種危險的情況使現場群眾無法順利分散。」

此外，在死亡意外發生後，音樂祭活動緊急喊卡，Travis Scott也緊急在社群媒體上發文止血道歉，承諾負起責任，卻安撫不了網友情緒，就連他將要與知名球鞋品牌推出的聯名球鞋企畫，也都跟著暫停。


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