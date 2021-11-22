獨／斷開汪小菲回演藝圈？大S親曝離婚後「首要任務」
藝人大S（徐熙媛）、大陸富商汪小菲今（22）日透過律師發出聲明，證實10年婚姻玩完，目前正在辦理相關手續，會繼續共同扶養孩子，期盼外界可以多給予2人更多私人空間。至於大S離婚後是否會重返演藝圈，其經紀人向《NOWnews今日新聞》透露：「目前暫時會先休息一段時間，先照顧好自己跟家人的心情，工作的事情不是首要。」
記者侯家瑜/台北報導
2021-11-22 14:45:00｜2021-11-22 15:04:47
事實上，小S（徐熙娣）剛結束網路節目《熙娣想聊》錄製，她日前出席活動時，提及該節目是由姊姊大S擔任製作人，不過被問到關於對方工作的事情、姊妹倆有沒有機會同台，她則四兩撥千金，笑說：「我太怕姊姊了，有關大S的事情我都沒辦法做回答。」至於2人是否有一起演唱、合作新專輯的歌曲，小S僅透露姊姊提供的靈感有收錄在內。
由大S、汪小菲共同發出的聲明中可以看到，2人強調是和平解除婚姻關係，家中的寶貝兒女會共同撫養，而汪小菲的媽媽張蘭隨後也開直播賣貨，直言：「可憐我兒子！汪小菲都40了我管他呢？」坦言心疼兒子為了妻小在北京、台北兩處往返，還做了多次核酸檢測，犧牲不少，不過除了距離問題之外，大S、汪小菲對於政治立場、子女的教育理念也不合，並非時間、金錢就能夠解決。
根據《聯合報》報導，大S透露汪小菲很愛孩子，不過目前孩子會先跟自己住，不過將來仍會遵照孩子的意願來分配，所以也還不確定會不會繼續住在台北。