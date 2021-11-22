馬斯克罕見曬娃！「X寶寶」狂揮手搶鏡 融化全球首富爸
全球首富馬斯克周三罕見地公開帶著只有18個月大的兒子「X寶寶」（X Æ A-12）一起出席視訊會議，今年50歲的他日前參加美國國家研究院舉辦的視訊會談，兒子卻開心地搶鏡亂入，馬斯克也難得展現慈父的一面，將X寶寶抱在腿上，兒子還興奮地對著火箭喊「車車」，而馬斯克滿臉笑容的模樣曝光後也掀起外界熱議。
國際中心楊智傑/綜合報導
2021-11-22 14:32:26
根據《獨立報》報導，特斯拉、SpaceX創辦人馬斯克透過遠端視訊出席了美國國家研究院太空研究委員會（National Academies Space Studies Board）的會談，而身穿正裝的他也同時抱著兒子「X寶寶」現身，會議開頭似乎出現了音源設定狀況，但兒子不斷對著鏡頭揮手說「嗨嗨」，開心咧起笑臉的模樣讓與會人士都融化了。
就連會議過程中播放SpaceX介紹影片，螢幕一出現自家老爸所做的火箭在運輸過程的畫面，X寶寶就會開心指著畫面大喊「車車！」，馬斯克也忍不住笑回「這是火箭，在一輛大車上的火箭」，而火箭升空時，X寶寶也跟著發出「咻咻」的聲音似乎是要替火箭配音。有趣的是，後來有人將X寶寶接走，他卻像是不想跟爸爸分開似的哭了起來，讓馬斯克也不禁頻回頭查看。
其實馬斯克的兒子本名是「X Æ A-12」，但一連串的神秘符號不僅讓人看不懂又難發音，外界多習慣稱他「X寶寶（baby X）」，不過這個名字事實上是馬斯克和孩子的母親加拿大歌手格萊姆斯（Grimes）共同想出來的，其中「X」代表未知數，「Æ」為A與E連字，發音為「ash」（æʃ），代表愛也代表AI人工智慧，「A-12」則是兩人最愛的SR-17黑鳥偵察機，速度快、戰鬥力強卻不暴力，而「A」也代表她最愛的歌曲《Archangel》，為了孩子名字費盡心思也可一窺世界首富對兒子的用心程度。