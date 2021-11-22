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大陸網友挺大S「佩服她的果斷」　虧汪小菲可以講政治了

▲不少大陸網友支持大S離婚。（圖／大S微博）
▲不少大陸網友支持大S離婚。（圖／大S微博）

娛樂中心／綜合報導

2021-11-22 15:05:00

大S（徐熙媛）和汪小菲結婚10多年，育有一對兒女，今（22日）發聯合聲明「決定和平解除婚姻關係」，未來將以父母、朋友身分共同扶養孩子。大陸網友對於這段兩岸聯姻破局，反應兩極，有人封汪小菲是「第1個因愛國離婚的男人」，有人則力挺大S「真心佩服她對愛情的果斷和態度」。

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▲汪小菲（左）、大S夫妻合影。（圖／汪小菲微博）
▲汪小菲（左）、大S已辦完離婚手續，夫妻合影成追憶。（圖／汪小菲微博）
汪小菲愛講政治，常自走砲在微博開嗆，6月發文提及兩岸議題：「我們抱著1顆真誠的心，被他們不斷的利用和汙衊，這麼多年看過來了，實在忍不下去，按我北京人的話，一幫大傻逼，歷史書裡一定記著這幫漢奸。」大S事後被問到，怒回「離婚手續在辦了！」

▲汪小菲（左）、大S相差4歲，育有一雙兒女。（圖／汪小菲微博）
▲汪小菲（左）、大S相差4歲，育有一雙兒女，離婚後將共同扶養小孩。（圖／汪小菲微博）
如今大S 、汪小菲正式分道揚鑣，大陸網友大讚「恭喜汪先生實現微博自由」、「可以隨心所欲說話了」、「愛國」、「真爺們」、「小菲解脫了」、「把孩子接回北京接受正常教育，小孩還有救，放在台灣真的沒救了」、「打從心底裡恭喜他，那個台灣女人真的夠了」，認為兩人政治立場不同，分開也好。

▲汪小菲直播失態。（圖／資料照、會火微博）
▲汪小菲曾在直播中失態。（圖／NOWnews資料照、會火微博）
不過也有一派大陸網友肯定大S，「真的恭喜大S，汪小菲人品沒啥大問題，但確實做了很多事讓人無語，大S結婚後付出太多了，離婚反而輕鬆」、「恭喜大S做回一匹狼」、「女人支持女人」、「獨立女人好樣的，永遠支持她」！（編輯：楊穎軒）

▲45歲大S正式恢單。（圖／大S微博）
▲45歲大S正式恢單。（圖／大S微博）
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