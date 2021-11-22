超商店員勸戴口罩遭刺死！立委呼籲精神衛生法修法別再拖

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賴香伶強調，對於精神疾病，不論再怎麼隔離，或許永遠無法使其消失，但如何與其和平共處，確保矯正與治療的成效，才能讓社會安全網更完整，必須持續一步步推動，才能讓民眾不用生活於恐懼中。
時代力量立委陳椒華表示，最近3個月已發生5起民眾不滿超商店員規勸戴口罩，進而傷害超商店員的事情，蔡英文總統與行政院長蘇貞昌都說要修補社會安全網，但是社會安全網的大漏洞要怎麼來補？而現在正值四項公投案宣傳期間，不樂見藍綠在拚場下，忽略這麼重要的社會安全議題。
時代力量立委王婉諭表示，這次的事件凸顯更是職場安全與治安的問題。這是台灣今年第6起因勸導佩戴口罩而發生的攻擊事件，而其中有5起遭受攻擊的被害者，都是超商店員。她呼籲，過去一年因疫情而施行的防疫規定，不該成為超商店員的惡夢，政府及相關單位應加強超商甚至是各個職場中的職場安全，別讓這樣的類似事件再次發生了。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。