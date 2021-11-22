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超商店員勸戴口罩遭刺死！立委呼籲精神衛生法修法別再拖

▲超商店員勸戴口罩遭刺死，立委賴香伶呼籲《精神衛生法》修法別再拖。（圖／NOWnews資料照）
▲超商店員勸戴口罩遭刺死，立委賴香伶呼籲《精神衛生法》修法別再拖。（圖／NOWnews資料照）

記者呂炯昌／台北報導

2021-11-22 15:11:21｜2021-11-22 15:46:55

桃園市龜山區某超商店員昨日因勸導顧客戴口罩卻遭刺死，這是繼9月26日屏東高樹鄉超商女店員勸導顧客戴口罩，再度發生精神疾病患者攻擊類似事件。台灣民眾黨立委賴香伶今 （22）日呼籲《精神衛生法》修法別再拖。

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賴香伶表示，昨日發生超商店員被刺死案件，與先前屏東超商女店員情況類似，據報載行為人向警方稱有精神疾病，再度引發關注。要把社會安全網給補足，衛生福利部必須要盡快提出《精神衛生法》修正草案，衛福部長陳時中說已經在行政院開了五次會，法案卻遲遲提不出來，口罩取締更是引起事故的主因，都需要修正做法，政府別再拖。

賴香伶強調，對於精神疾病，不論再怎麼隔離，或許永遠無法使其消失，但如何與其和平共處，確保矯正與治療的成效，才能讓社會安全網更完整，必須持續一步步推動，才能讓民眾不用生活於恐懼中。

時代力量立委陳椒華表示，最近3個月已發生5起民眾不滿超商店員規勸戴口罩，進而傷害超商店員的事情，蔡英文總統與行政院長蘇貞昌都說要修補社會安全網，但是社會安全網的大漏洞要怎麼來補？而現在正值四項公投案宣傳期間，不樂見藍綠在拚場下，忽略這麼重要的社會安全議題。

時代力量立委王婉諭表示，這次的事件凸顯更是職場安全與治安的問題。這是台灣今年第6起因勸導佩戴口罩而發生的攻擊事件，而其中有5起遭受攻擊的被害者，都是超商店員。她呼籲，過去一年因疫情而施行的防疫規定，不該成為超商店員的惡夢，政府及相關單位應加強超商甚至是各個職場中的職場安全，別讓這樣的類似事件再次發生了。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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