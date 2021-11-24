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專訪／詹雅雯患病泣訴「依靠在哪」　父溫暖擁抱讓她崩潰

▲詹雅雯扛著病體，五度攻蛋。（圖／記者林調遜攝 ,2021.11.09）
▲詹雅雯扛著病體，五度攻蛋。（圖／記者林調遜攝 ,2021.11.09）

記者吳雨婕/專訪

2021-11-24 10:00:00

詹雅雯3月時宣布罹患帕金森氏症，且左腦中度萎縮，而她在日前宣布將於12月25日在第5度攻蛋。她挺著身體不適堅持開唱，原來藏著許多不為人知的心情，她在接受《NOWnews 今日新聞》專訪時，也透露得知患病後失落的心情，到積極接受治療的心態轉變過程。

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詹雅雯透露，去年發現自己頻繁嘔吐、腳指甲掉光的症狀，但是直到去年9月的演唱會結束後才去看醫生，沒想到卻馬上被醫生告知「馬上住院」，她一開始覺得症狀不嚴重因此婉拒住院，可是醫生卻疾言厲色的說：「小姐，病床沒有那麼好喬，沒到那個嚴重性不會讓妳住院。」一句話讓她恐慌不已，一時之間不知道該怎麼辦，只能等待精密的檢查結果出爐。

▲詹雅雯扛著病體，五度攻蛋。（圖／記者林調遜攝 ,2021.11.09）
▲詹雅雯一開始不能接受自己罹患帕金森氏症。（圖／記者林調遜攝 ,2021.11.09）
一個禮拜後，詹雅雯的檢查報告出爐，她直言醫生告知她罹患帕金森氏症時，完全無法接受，她消極問醫生「該怎麼辦？」以及「能不能治療？」醫師卻只對她說：「吃好吃的、玩好玩的，想做什麼趕快去做，快樂就好。」讓她瞬間如墜入深淵般絕望，醫生表示帕金森氏症沒有藥物能醫治，只能靠藥物延緩病症，且會伴隨著跌倒、嘔吐、免疫系統、斷片等問題，而這些身體上的病症還會讓衍伸躁鬱、憂鬱問題，因此建議詹雅雯還要多看一項精神科。

而在住院期間，詹雅雯很不適應，不斷反問「怎麼會得這樣的病」，甚至有一個月的時間抗拒治療，「我覺得既然沒有藥醫，還治療幹什麼？」且由於生病的關係，讓她一夕之間暴瘦到只剩下40公斤，吃什麼吐什麼，讓她痛苦又無奈，直到有一次她半夜兩點走出醫院，看著空蕩的醫院外頭，想起以前幫助別人時正向的自己，突然想開了，也決定好好接受治療、面對病情，「這也是我的演唱會取名『一起逃走吧』的原因，不是要我們逃避，而是不好的東西逃開我們，不要怕走出來，不要只看到黑暗。」

▲詹雅雯扛著病體，五度攻蛋。（圖／記者林調遜攝 ,2021.11.09）
▲詹雅雯消極面對病症，直到想起樂觀幫助人的自己，才開始積極治療。（圖／記者林調遜攝 ,2021.11.09）
詹雅雯提到，為了就醫方便，索性從台中搬來台北，雖然堅強面對生病這件事，但生病依舊會讓人在各方面變得敏感、脆弱，偶爾還是會冒出「我的依靠在哪裡」比較負面的想法，她說有一次年邁的爸爸特別北上來看她，從來沒有擁抱過她的爸爸，竟然給了她一個很大的擁抱，「爸爸抱著我說『你要保重，你很厲害，很辛苦 』，我忽然放聲大哭。」講到此，詹雅雯也難掩情緒，潸然淚下，她邊哭邊說：「我真的很怕他們擔心，我一定會保重。」

▲詹雅雯扛著病體，五度攻蛋。（圖／記者林調遜攝 ,2021.11.09）
▲爸爸一個擁抱，讓詹雅雯卸下心防。（圖／記者林調遜攝 ,2021.11.09）
開唱需要體力，談到身體狀況，詹雅雯坦言，自己也很擔心身體，就連主辦單位來問她要不要辦演唱會也思考了很久，「一開始我不敢答應，但我鼓勵自己，我的靠山是歌迷，我站不住的時候有腳架，可以坐椅子，我唱不下去的時後，有歌迷幫我唱。」也透露當天會有醫護人員在場，以備不時之需。

詹雅雯提到身體狀況，現在連走在平地上、坐著都會跌倒，也因為一直跌倒，讓她的滿腿都是瘀青，「我之前坐在椅子上看電視，看一看竟然就從左邊跌倒，腦袋直接撞到，現在都還有受傷的痕跡。」由於腿上都是瘀青，為了遮掩痕跡，她只好買了許多襪子來穿，順便遮蓋瘀青。除了時常跌倒，她也表示，連消化、排尿等都因為罹患帕金森氏症受到影響，「我現在連喝水都沒辦法轉換成尿液，只能靠吃藥，排泄，我也沒有胃酸、胃液，所以我吐的時候就是純吐，醫生有建議我喝點酒來幫助代謝，也就不會喝了水之後鼓著一個肚子。」

▲詹雅雯扛著病體，五度攻蛋。（圖／記者林調遜攝 ,2021.11.09）
▲詹雅雯透露現在時常穿著襪子、褲襪的原因。（圖／記者林調遜攝 ,2021.11.09）
詹雅雯直白的說，醫生告知她這些症狀會越來越嚴重，但如果不吃藥會更快讓症狀嚴重，「因為帕金森氏症的病況會讓所有感官變遲鈍，所以晚上睡覺的時候，有時候會出現呼吸中止，常常嚇醒，但我會告訴自己『不怕、不怕』，這就是為什麼要看精神科的原因。」此外，詹雅雯也已經施打完兩劑2019新型冠狀病毒（COVID-19）疫苗，講到此就不得不提起與詹雅雯有著好交情的陳時中部長，她開心的說：「阿中部長跟我說他已經買好票了，還揪了親朋好友去看。」而且還貼心的告訴詹雅雯「我只要妳平安」，非常暖心。

▲詹雅雯扛著病體，五度攻蛋。（圖／記者林調遜攝 ,2021.11.09）
▲詹雅雯爆料陳時中會來看她的演唱會。（圖／記者林調遜攝 ,2021.11.09）
有病痛時總會有一種「病起蕭蕭兩鬢華，臥看殘月上窗紗」之感，看什麼都難過，容易哀思、觸景傷情，但詹雅雯依舊堅韌為自己撐起一道牆，受訪當天她不斷乾嘔，依然盡自己的全力傾注所想，就像在破碎的裂痕裡，堅信著那裡會有光照進來，生病後那些不能為人所知的孤寂，就算想防守也無從下手，只怕那些光亮會被黑暗一點一點饞食殆盡，幸好詹雅雯還是相信雨後的天晴。

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