女逛好市多「路人突靠近勸1句」！過來人秒懂：雙手在抖
美式大賣場「好市多（Costco）」商品種類多樣，且價格優惠划算，因而深受不少國人喜愛。不過，有一名女網友前陣子到賣場採購時，卻意外遇到路人勸告她一句，讓她無奈發文分享，而掀起眾人熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-11-22 14:53:06
一名女網友於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》上發文，表示這幾天到好市多逛逛，因深怕自己採購欲太奔放，下定決心不推購物車，而她抵達賣場後，隨即走到知名餅乾盒陳列區前，仔細思考是否多拿幾盒時，沒想到有位路人突然靠近，火速拿了2盒放進推車，離開前還誠懇建議她「想吃就買，不用考慮太多，但妳需要一台推車！」
對方誠摯地提醒，讓她聽了尷尬直喊「我就想不推車動作比較迅速呀，以免荷包君破太大洞」。文末她也好奇詢問，「想問問，大家有去好市多不推車丶買了就走，這一派的社友多嗎」。
貼文一出，隨即引發不少人支持，「我都只背提袋進去，這樣才不會扛太多」、「直擊目標眼不亂看其他，直朝結帳台，就可以不用推車，但目標不能拿太多」、「只買幾樣就不推，省時間」、「我去也不愛推推車，這樣可以很迅速在賣場移動，但有時候真的會拿到雙手在抖」。
但也有另一派網友持不同見解，直言「我每次不拿推車就會不小心拿太多手快斷的狀態」、「只有推一台跟兩台的選擇，從來沒有不推推車的」、「去好市多不推車…我做不到」。（編輯：陳雅雲）