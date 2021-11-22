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5億現金打包北市2豪宅　神秘大戶從傳產跨足不動產？

▲位於和平東路上的「和平大苑」，是大安區指標性豪宅之一。（圖／翻攝自Google Map）
▲位於和平東路上的「和平大苑」，是大安區指標性豪宅之一。（圖／翻攝自Google Map）

記者許家禎/台北報導

2021-11-22 16:26:18

富豪透過法人名義買豪宅不手軟，日前傳出台北市大安區和平東路上的「和平大苑」由鋼鐵傳產相關的「岑宏事業」，斥資5.16億元現金將其中2戶打包帶走，讓人好奇買家的背景。據了解，「岑宏事業」與富達鋼鐵似乎為關係企業，岑宏旗下登記經營不動產投資，包括住宅大樓、新市鎮等開發。其實，市場上傳產跨足不動產的例子還真不少，包括資產股大同、裕隆，炎洲與新東陽也都有相關的建案開發。

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據了解，「岑宏事業」斥資5.16億元現金，將21樓2戶打包帶走。專家認為，這跟央行去（2020）年底祭出信用管制、限縮法人購屋貸款成數有關，第1戶上限6成，第2戶以上僅可貸5成，且均無寬限期，而今（2021）年3月又下修至4成，財力雄厚的買家乾脆現金購屋省時省事，又可為企業融資保留彈性。

大家好奇「岑宏事業」為何能大手筆現金買房，據經濟部商業司資訊揭露，岑宏事業資本額12億元，主要經營的事業包括石綿布等批發，也涉及不動產投資開發，包含住宅大樓、車站共構、新市鎮、工商綜合區等投資開發。其負責人董事長為林信傑，也是富達鋼鐵的監察人，同屬富達「林家人」。

而根據財團法人都市更新研究發展基金會網站資料顯示，富達鋼鐵家族成員自宅歷經資產活化，原本台北市寶清街、麥帥一橋及正氣橋所圍基地，因屋頂塌陷而廢棄閒置，部分土地出租做為停車場使用，後採都市更新方式進行重建，預計將規劃成兩棟建物，分別為地上13層、地下3層，以及地上26層、地下6層之建物。

其實，傳統產業跨足不動產投資的還真不少，主要是早期80年代傳產業為經濟成長主力之一，早期取得土地成本較低，且通常擁有大規模面積基地，然而目前地價漲、土地資源缺乏，在資產活化議題熱議之下，跨足不動產可能帶來龐大業外收益，因此轉戰不動產業也就不足為奇。其中，最廣為人知的就是大同。

外傳大同名下資產面積高達47萬坪，外界預估價值高達1084億元。其中，光是台北市仁愛路上占地7200多坪的芙蓉大樓，價值估約高達336億元。而大同造鎮計畫「大同莊園」第一期土地4095坪，2020年預售總收入75億元，第三期5000坪大基地更掀起話題。而這也是為什麼之前大同經營權之爭被炒得沸沸揚揚的原因，大同可說是不折不扣的「資產股」。

同為資產股的還有裕隆，裕隆高層曾說，裕隆在全國各地擁有大筆土地，如在中壢、內壢、彰化等地，各有20公頃以上的土地，「20年也開發不完」。其中，新店裕隆城可望在2022年第4季完成，並開始營業，預期到2023年開始，每年將貢獻3.2到3.4億元的租金。

另外，老字號的新東陽產品中，最為人所熟知的就是肉鬆與香腸，但其實麥家人很早就看出食品業成長性受限的困境，因此早在1987年就跨足當時很夯的建築業，相關事業包括昇陽建設。而膠帶大廠炎洲則跨足建案與休旅住宿，其中在新北市林口、新莊都有以「旺洲」或「炎洲」為名的推案。至於旗下青年旅館最高峰則經營「悠逸休閒旅館」、「悠逸行旅」、「悠逸商旅」三個品牌，但受疫情影響，目前部分住宿已歇業。

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