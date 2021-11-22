獨／鄧佳華新工作「臨時喊卡」 懶理連千毅索賠2000萬
「直播天王」連千毅捧紅鄧佳華之外，前陣子也喊話要幫助對方進軍AV界，怎料對方突然提出離職，讓連千毅氣到喊告，並求償2000萬違約金。鄧佳華在臉書上預告今（22）日要去新工作報到，他向《NOWnews今日新聞》證實是一間位於桃園的電子大廠，不過此計畫卻臨時喊卡，至於連千毅的提告，他坦言並不會害怕。
記者侯家瑜/台北報導
2021-11-22 16:24:40
鄧佳華昨天直接放鳥連千毅替他安排的出道表演，更在臉書上吐露即將迎來新工作的心情：「希望同事們不要太過於驚訝，畢竟我也是人，需要正當工作。」同時向前經紀人布丁致謝，感謝對方這2個月以來的照顧。鄧佳華今天向《NOWnews今日新聞》記者坦言新工作並不順利，因為電子廠新工作的人力部門突然向他更改面試時間，現在只好繼續狂投履歷，表示目前已經應徵了很多物流、電子廠相關等職缺。
連千毅在聽聞鄧佳華要「落跑」之後，就預告要向他求償2000萬違約金，並發存證信函給他將要任職的新公司，更要對他在直播界、YouTube及相關平台上，進行「無限期冷凍」，而連千毅也說到做到，今天稍早就透過經紀人布丁，前往新北地檢署正式對鄧佳華提出違反合約告訴，對此，鄧佳華不以為然，坦言會平常心看待，並不害怕被告。