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王必勝因不倫戀消聲匿跡？陳佩琪：再三到六個月就會復出

▲台北市長柯文哲的妻子陳佩琪（右）接受媒體人黃光芹專訪時，預言醫福會執行長王必勝在3-6個月內就會再復出。（圖／《新聞不芹菜》提供）
▲台北市長柯文哲的妻子陳佩琪（右）接受媒體人黃光芹專訪時，預言醫福會執行長王必勝在3-6個月內就會再復出。（圖／《新聞不芹菜》提供）

記者丁上程／台北報導

2021-11-22 16:21:35

醫福會執行長王必勝日前因為與女同事間的不倫戀遭揭露，引發社會各界討論。而王必勝在事發後也淡出第一線許久，不過對此台北市長柯文哲的妻子陳佩琪，今（22）日接受媒體人黃光芹訪問時，就鐵口直斷表示「目前王必勝銷聲匿跡，應該3到6個月會再出來。」

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對於周刊爆料王必勝私事，陳珮琪在接受專訪時表示，媒體不應該談論個人私事，公、私領域要分開。「目前王必勝銷聲匿跡，應該3到6個月會再出來。」陳佩琪說，台灣社會想探究八卦，是人性本然，「但應該3天就好了。」八卦一直再延續下去，可能是因為夫妻周邊又有人跳出來爆料，這樣會讓媒體繼續報導。

至於針對衛福部長陳時中「無罩飲酒高歌」惹議一事，陳珮琪表示，有些事情不是陳時中的錯，在外面應酬喝酒甚至高歌一曲，有時都是難免的，探討影片內容應該是確認他有沒有符合當時的防疫規定，因為柯文哲有時也會去應酬，但只要是在下班時間，沒有影響公務就沒關係。

不過話鋒一轉，陳珮琪也直言，對他來說比較驚訝的是「陳時中會抽菸」。陳珮琪說，沒想到陳時中身為衛生機關最高的首長竟然會抽菸，而且沒有辦法戒掉，很多和平醫院的醫生也說要來幫陳時中戒菸，不過這些都是個人嗜好問題，自己健康要自己顧，只要在合法地方抽菸都是個人自由。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿18歲不得吸菸！
 
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