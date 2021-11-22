憂兒童網路安全　FB、IG加密計畫延期至2023年

我是廣告 請繼續往下閱讀
戴維斯表示，「我們（Meta）做為一家連接全球數十億人並擁有行業領先技術的公司，我們決心保護人們的私人通訊及上網安全，我們希望能有足夠的時間把這件事情做對，因此通訊加密計劃將延至2023年。」
目前Meta旗下的Whatsapp已經採用點對點加密，原先預計2022年擴展到Messenger以及Instagram等旗下應用程式，以保護用戶通訊隱私。Meta創辦人祖克柏在2019年曾表示，人們希望他們的私人通訊是安全的，並且只有他們發送的對象才能看見，而不是被駭客、罪犯、過度干預的政府，甚至是服務供應商看見。
但這項功能引起各界反彈，不少聲音認為，點對點加密技術會成為兒童網路安全問題的隱憂。兒童安全活動家警告，這項技術可能將變相保護加害者不被發現。英國內政大臣帕特爾（Priti Patel）更稱該計劃「根本不可能被接受」。
全國防止虐待兒童協會（NSPCC）表示，「這種私人訊息功能是兒童性虐待的溫床」，因為只有發送者和接收者能查看訊息，讓執法機關和服務供應商難以追蹤和調查可能的犯罪者。
根據資料顯示，2020年科技業回報給美國國家兒童失蹤與受虐兒童援助中心（NCMEC）的案件就超過2100萬件，其中來自Facebook超過2000萬件。