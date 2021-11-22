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中華醫大獲贈裂隙燈顯微鏡強化視光人才培育

▲寶島眼鏡總公司人資長周克倫（右三）代表公司捐贈5台裂隙燈顯微鏡儀器給中華醫大視光系，由校長孫逸民（右四）代表接受（圖／記者張振興攝，2021,11,22）
▲寶島眼鏡總公司人資長周克倫（右三）代表公司捐贈5台裂隙燈顯微鏡儀器給中華醫大視光系，由校長孫逸民（右四）代表接受（圖／記者張振興攝，2021,11,22）

記者張振興/台南報導

2021-11-22 17:20:08

資源分享、攜手人才培育，寶島光學科技股份有限公司今(22)日捐贈5台裂隙燈顯微鏡儀器給中華醫事科技大學視光系，作為訓練學生觀察並熟知眼睛結構及外觀的學習使用，有助於學生臨床實務操作知能的提升。

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捐贈儀式由寶島眼鏡總公司人資室人資長周克倫偕同經理鍾鎔壕、南區營運處處長陳宗謙親自將5台裂隙燈顯微鏡儀器送抵學校，由校長孫逸民代表接受捐贈。孫逸民致贈感謝狀感謝寶島眼鏡公司挹注儀器培育人才，讓視光系的學子在專業技能學習上增添利器。孫逸民更讚揚寶島眼鏡善盡企業社會責任，與學術界建立長期合作關係，期盼師生善用這批儀器提升驗光專業知能。周克倫指出，中華醫大視光系無論是在實習場域或畢業後踏入業界，踏實負責的工作態度有口皆碑，這次公司正好進行儀器汰舊換，其中有5台造價約180萬元的教學用裂隙燈顯微鏡，特地捐贈給學校作為學生學習使用，讓學生及早熟悉職場儀器操作，縮短學用落差。

▲中華醫大推出視光週視力健檢服務，吸引師生前往接受視力檢查和保健諮詢（圖／記者張振興攝，2021,11,22）
▲中華醫大推出視光週視力健檢服務，吸引師生前往接受視力檢查和保健諮詢（圖／記者張振興攝，2021,11,22）
視光系主任陳昆祥表示，寶島眼鏡集團挹注視光系人才培育不餘遺力，2年前慨捐20萬元強化該系建置視光基礎醫學實驗室和視光臨床醫學實驗室，如今再捐贈5台教學用裂隙燈顯微鏡，堪為產學攜手人才培育的典範。這5台裂隙燈顯微鏡正式加入視光系人才培育設備的行列，未來將搭配相關課程提供學生觀察並熟知眼睛結構及外觀的學習，讓學生在校期間就能熟悉就業場域的檢查設備操作，強化學生臨床實務技能，讓每位學生都可以畢業和就業無縫接軌。

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