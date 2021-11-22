COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

2024總統大選侯友宜、賴清德、柯文哲三腳督　「他」得利

▲侯友宜今日受訪時表示，台北好、新北就會好，新北好、台北才會好，「柯文哲、侯友宜攜手共創雙北好生活」。（圖／記者陳志仁攝，2021.11.22）
▲侯友宜今日受訪時表示，台北好、新北就會好，新北好、台北才會好，「柯文哲、侯友宜攜手共創雙北好生活」。（圖／記者陳志仁攝，2021.11.22）

記者陳志仁／新北報導

2021-11-22 17:26:25

2024總統卡位戰是否提前開打？任期屆滿的台北市長柯文哲、桃園市長鄭文燦，被外界點名可能挑戰2024的總統大位外，新北市長侯友宜也被視為黑馬；而最新的網路民調，侯友宜與副總統賴清德藍綠對決，侯友宜小勝賴清德，若柯文哲加入戰局，則由賴清德領先。

我是廣告 請繼續往下閱讀
侯友宜今（22）日受訪時強調，現在是新北市的市長，市長最重要的工作是把市政做好，柯文哲是台北市的市長，也有責任把台北市的市長做好；雙北的共同議題，大家都可一起合作，台北好、新北就會好，新北好、台北才會好，共同的生活圈，一起共同解決人民最需要、迫切安居樂業的相關問題，這才是兩市之福，「柯文哲、侯友宜攜手共創雙北好生活」。

針對網路民調的數據，若2024總統選舉是由賴清德與侯友宜2人藍綠對決，侯友宜以41.8%的支持度，小勝賴清德38.6%的支持度，兩人差距3.2%；若柯文哲加入戰局，侯友宜的支持度將從41.8%下滑11.5%至30.3%，賴清德的支持度則由38.6%減少3.1%至35.5%，賴清德與侯友宜的支持度差距拉近為5.2%，賴清德微幅領先。

民進黨的賴清德與鄭文燦這2人黨內互比，賴清德的支持度42.3%，鄭文燦的支持度12.1%，賴清德勝，2人的支持度差距有30.2%，至於「都不支持」以及不表態的民眾，有45.6%；國民黨朱立倫與侯友宜這2人黨內互比，侯友宜的支持度43.0%，朱立倫的支持度13.4%，2人的支持度差距有29.6%，另「都不支持」以及不表態的民眾，有43.6%。
 

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
94.37%5.63%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意公民投票案公告成立後一個月起至六個月內，若該期間內有全國性選舉時，公民投票應與該選舉同日舉行？

不同意
同意
92.66%7.34%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

不同意
同意
92.39%7.61%
2021-11-18-2021-12-11

您是否同意核四啟封商轉發電？

不同意
同意
92.57%7.43%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀