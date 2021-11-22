好市多黑五明開搶24K黃金套組！洗衣機、冷凍櫃再下殺
美式大賣場COSTCO好市多黑色購物節今（22）日開跑，一進門三星85吋大電視現砍4萬秒成交，家電買氣頗熱，禦寒用品、民生物資更夯，黑五首日優惠商品雙人白羽絨被更是人手一桶。明天第二天又會祭出什麼好康優惠，《NOWnews今日新聞》搶先曝光。
記者蕭涵云/台北報導
2021-11-22 18:22:55｜2021-11-22 19:12:55
好市多傍晚曝光明（23）日開搶的7樣折扣商品，大家期待的黃金飾品總算出現了！預計將有重2311厘的24K黃金結婚套組。另外可以看到大家電仍然是發燒商品，好市多黑五第二天再祭出TCL 65 吋4K MINI LED智能連網顯示器、TCL 272公升直立式冷凍櫃迎戰，另外還有ELECTROLUX洗脫烘滾筒洗衣機（10/7KG)可以關注。
延續今天禦寒被套衣物買氣，明天還有NAUTICA女用連帽外套可入手，而民生用品方面，則主推好自在液體衛生棉組合包及澳洲製植物精油香皂組。
明天好市多一樣是提前1小時、早上9點就開門，現場才知道APP曝光的每日精選商品真正的售價，提醒活動期間仍維持「每卡限購1件」的規定。