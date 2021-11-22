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好市多黑五明開搶24K黃金套組！洗衣機、冷凍櫃再下殺

▲好市多曝光黑五開跑第二天折扣注目品，24K黃金套組成為搶購目標。（圖／記者王嘉鴻攝）
▲好市多曝光黑五開跑第二天折扣注目品，24K黃金套組成為搶購目標。（圖／記者王嘉鴻攝）

記者蕭涵云/台北報導

2021-11-22 18:22:55｜2021-11-22 19:12:55

美式大賣場COSTCO好市多黑色購物節今（22）日開跑，一進門三星85吋大電視現砍4萬秒成交，家電買氣頗熱，禦寒用品、民生物資更夯，黑五首日優惠商品雙人白羽絨被更是人手一桶。明天第二天又會祭出什麼好康優惠，《NOWnews今日新聞》搶先曝光。

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▲好市多每日傍晚於APP曝光隔日搶購重點商品，第二日下折扣的大家電以顯示器、洗衣機和冷凍櫃為主。（圖／翻攝自好市多APP）
▲好市多每日傍晚於APP曝光隔日搶購重點商品，第二日下折扣的大家電以顯示器、洗衣機和冷凍櫃為主。（圖／翻攝自好市多APP）
好市多傍晚曝光明（23）日開搶的7樣折扣商品，大家期待的黃金飾品總算出現了！預計將有重2311厘的24K黃金結婚套組。另外可以看到大家電仍然是發燒商品，好市多黑五第二天再祭出TCL 65 吋4K MINI LED智能連網顯示器、TCL 272公升直立式冷凍櫃迎戰，另外還有ELECTROLUX洗脫烘滾筒洗衣機（10/7KG)可以關注。

▲24K黃金套組的優惠，是否比去年划算，很多消費者都在觀望。（圖／翻攝自好市多APP）
▲24K黃金套組的優惠，是否比去年划算，很多消費者都在觀望。（圖／翻攝自好市多APP）
延續今天禦寒被套衣物買氣，明天還有NAUTICA女用連帽外套可入手，而民生用品方面，則主推好自在液體衛生棉組合包及澳洲製植物精油香皂組。

明天好市多一樣是提前1小時、早上9點就開門，現場才知道APP曝光的每日精選商品真正的售價，提醒活動期間仍維持「每卡限購1件」的規定。

▲黑五開跑首日，實用的民生物資買氣夯，明天還有女性衛生用品可入手。（圖／翻攝自好市多APP）
▲黑五開跑首日，實用的民生物資買氣夯，明天還有女性衛生用品可入手。（圖／翻攝自好市多APP）

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