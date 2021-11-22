「街頭球棒隊」頻傳　徐國勇：以組織犯罪嚴辦並註記

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徐國勇表示，未來攜帶刀械、球棒或其他危險物品，會在警用小電腦增列危險物品註記。成員身份部分，徐國勇指出，其中的確不少人沒有幫派相關註記，然而刑法規定，只要三人以上犯罪，又有集團性、牟利性或暴力性，就符合組織犯罪構成要件。徐承諾，往後參與街頭球棒隊的成員，警方都將進行註記，除了原本涉嫌的傷害及殺人未遂外，若符合要素就會以《組織犯罪條例》嚴辦。
此外，針對桃園超商店員因勸導顧客戴口罩而遭刺殺，徐國勇表示，將來會朝兩個方式改善政策、避免憾事，包括超商及餐廳的入口張貼宣導文宣，強調防疫期間戴口罩是人民應盡義務，以及以廣播方式提醒戴口罩，警方也會提升巡邏頻率，加強安全維護工作。
警政署表示，為淨化治安作為，已通令要求各警察局遇案迅速啟動快打警力到場，以現行犯逮捕移送法辦，另向上追查幕後集團所從事不法犯罪行為，查扣不法犯罪金流。
全國性同步打擊幫派犯罪專案行動，自11月15日起，在全國各地檢署指揮下對幫派犯罪組織所經營賭場、詐欺機房、網路賭博、販賣毒品等場所加強搜查，出動警力逾3,000人次，查獲25個幫派犯罪組織，幫派成員182人，其中包含竹聯幫仁堂（明仁會、弘仁會）、長堂、戰堂、太極堂、天道盟太陽會、四海幫和其他組合犯罪集團，並查扣不法金流新臺幣3,668萬2,300元，各式槍枝13枝、各類毒品408公斤，對於清剿幫派犯罪有相當程度的震懾效果。
警政署強調，將持續加強從幫派犯罪組織人流、金流及從事不法行業厲行系統性掃黑，斬草除根。以近期新竹縣三○幫挑釁竹東分局案件為例，警察機關溯源斬斷該幫相關成員從事跨國詐騙機房，並查扣大量資產、現金，逮捕3名金主與多名幫派核心成員移送法辦。