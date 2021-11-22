中國外交代表分3級　立陶宛大跌降至「最低級」只剩代辦

我是廣告 請繼續往下閱讀
外交代表或稱外交使節，往往是一個國家派往其他國家或國際組織的代表，負責辦理外交事務、代表所屬國家，通常分為常駐、臨時兩種。大使（特命全權大使）是最高級的外交代表，是一國元首向另一國元首派遣的代表。大使享有全面的外交特權和豁免權，享有的禮遇比其他兩個等級的外交代表更高，目前各國通行的外交實踐作法即是互派大使級外交使節。
公使（特命全權公使）亦是一國元首向另一國元首派遣的外交代表，惟所受禮遇次於大使，所享有的外交特權和豁免權與大使相同。目前絕大多數「公使」等級的外交代表普遍於二戰後升格為大使，而普遍在使館內看見的「公使」實則為禮賓意義上僅次於大使的一級外交官員，任命過程無需事先稱得所駐國同意。
至於此次立陶宛被中國外交部降級成為的「代辦」，則是最低一級的外交代表，所享有的外交特權和豁免權雖仍與大使、公使相同，但所受禮遇低於大使、公使。就歷史上來看，中國1954年先是與英國、荷蘭互派代辦，這也是建立穩定外交關係的其中一種做法，外交人員被任命為臨時代辦亦無需事先稱得所駐國同意，且業務範圍多為處理外交談判、建議外交關係與僑務商務等任務。1981年荷蘭因批准國內企業為台灣建造兩艘潛艇，同樣被中國降為代辦級，直到1984年決定不售台軍武後始恢復大使級外交關係。