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被問有意斷交？中國外交部模糊其詞　批立陶宛創惡劣先例

▲中國外交部發言人趙立堅表示，中方將立陶宛的外交關係降級，已經充分體現了中方的嚴正立場。（圖／翻攝自中國外交部官網）
▲中國外交部發言人趙立堅表示，中方將立陶宛的外交關係降級，已經充分體現了中方的嚴正立場。（圖／翻攝自中國外交部官網）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-11-22 18:35:56｜2021-11-22 18:50:31

立陶宛與台灣雙方外交交流進展順利，「駐立陶宛台灣代表處」也於18日正式掛牌運作，卻引來中國當局強烈不滿，中國外交部21日宣布將中國與立陶宛兩國外交關係降為「代辦級」，也讓各界相當關注兩國是否會走向斷交一途。中國外交部發言人趙立堅針對相關問題，於22日記者會進行回應，表示「中方的有關決定已經充分體現了中方的嚴正立場」，更批評立陶宛會走到這一步，明顯是被「某些大國」所策動。不過趙立堅並未說明「大國」指的是哪個國家。

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中國當局21日指出，立陶宛不顧北京反對，粗暴干涉中國內政，將與立陶宛兩國外交關係降為「代辦級」，立陶宛對此表達遺憾，同時也強調「有權擴大與台灣的合作」。

中國外交部發言人趙立堅22日召開例行記者會時，被問及相關問題表示，立陶宛不顧中方嚴正抗議和反覆交涉，允許台灣當局設立「駐立陶宛台灣代表處」，指出立陶宛此舉是在國際上公然製造「一中一台」，開創了惡劣先例。中國政府是為了維護自己的主權和國際關系基本準則，不得不將兩國外交關係降為代辦級。

趙立堅批評，立陶宛狡辯所謂的「代表處」不具外交地位，純屬「欲蓋彌彰」。也不忘痛罵「台獨」，指出台灣當局妄稱在立陶宛設立「台灣代表處」是台灣「重要外交突破」，是一項所謂「重要外交成果」，分明就是台灣當局和「台獨」分裂勢力不打自招，是搞「台獨」分裂行徑的有力罪證。

趙立堅強調，立陶宛走到今天這一部，明顯是被「某些大國」所策動，但犧牲的是立陶宛的利益。他同時也呼籲其他國家從自身根本利益出發，從國際公理和正義出發，不要被某些大國所裹挾，不要捲入無謂的對抗。

在將立陶宛外交關係降級之後，讓國際社會也相當關注，兩國會不會走向斷交一途。不過趙立堅僅回應，「中國外交部已經發表聲明，將兩國外交關係降為代辦級。」並指出，根據《維也納外交關係公約》，外交關係分為大使級、公使級、代辦級，「中方的有關決定已經充分體現了中方的嚴正立場，中方將採取一切必要措施捍衛國家主權和領土完整，維護自身核心利益」。趙立堅並稱，接下來最應關心的是，立陶宛究竟是要一條道走到黑，還是糾正錯誤，亡羊補牢。

台灣與立陶宛外交關係進展順利，不過立陶宛前總理思科威爾內里（Saulius Skvernelis）先前受訪指出，台灣順利設立代表處，實際上意味立陶宛已經決定中斷與中國的外交關係。

▲駐立陶宛台灣代表處正式掛牌設立，新獲任命的首任代表黃鈞耀（右三）及同仁攝於館牌前。（圖／外交部提供）
▲駐立陶宛台灣代表處於18日掛牌正式運作。（圖／外交部提供）

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