日本大使泉裕泰訪馬祖 李問：馬祖文化資產與日本有淵源
日本駐台大使泉裕泰、日本台灣交流協會高野華惠主任、木林望主任21日一同前往民進黨連江縣黨部拜訪，黨部主委李問親自接待，並帶一行人到馬港天后宮參訪。李問說，馬祖的文化資產和日本也有淵源，希望透過更多藝術、音樂與文化交流，讓更多日本的遊客喜愛馬祖。
記者黃宣尹／綜合報導
2021-11-22 17:59:22
李問表示，泉裕泰到馬祖參加「國際藝術島」活動，出席《島嶼釀》活動記者會。感謝泉裕泰關注馬祖，不僅向更多人介紹馬祖的觀光特色，也為愛好離島觀光與藝文活動的日本朋友，尋找更多交流的契機。
李問說，馬祖長期期盼推廣藝術文化活動，受到日本瀨戶內國際藝術祭很大的啟發；日本人喜愛離島觀光，未來馬祖也希望透過更多藝術、音樂與文化交流，讓更多日本的遊客喜愛馬祖。
李問也分享，馬祖「戰地」觀光資產當中，擁有大量軍事坑道防禦工事，也不可忽視日本軍事顧問團「白團」的建議與協助，文化資產和日本也有淵源。
李問也強調，由於馬祖高度仰賴海洋觀光資源，所以在海洋保育、海洋執法、強化海巡能量方面，也希望多多向國際友人學習，才能避免來自違法漁船、抽砂船與其他汙染源的負面影響。
李問也代表致贈「總統蔡英文、副總統賴清德就職紀念酒」、連江縣黨部自行製作的「向海致敬」概念酒予泉裕泰，推廣向海致敬的環境保育理念。