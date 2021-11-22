檢出奇招！傳2陸官員指證王炳忠　遭疑中共會承認給錢？

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北檢當時指控，中國籍政大研究所畢業生周泓旭2014年5月間，陸續結識王炳忠、林明正、侯漢廷後，自同年12月起受崔姓副處長及趙姓官員指示，由王等4人共組「星火秘密小組」、「新中華兒女學會4人核心決策小組」在台發展組織。周泓旭是窗口，在台監督及聯繫，負責收取、彙報發展組織的思想心得等，且協助提供資金給王炳忠統籌運用，吸收現、退役軍人、青年、學生等階層人士，涉犯《國安法》遭起訴。
不過，侯漢廷當庭主張，一審時曾聲請傳喚這2位證人，但經過這麼長時間，很顯然檢方沒有積極傳喚，事實又證明這些單位本來就是虛構的，這些人名有沒有存在也是大問題，根本傳不到，現在檢方又想要再傳喚，目的不外乎是拖延時間、交差了事。
侯漢廷說，就連單位正確與否，檢方都不能確認，如果檢方在想像中認為這2人扮演很關鍵的角色、是很重要的證據，那當這2人的證據完全是空缺的時候，不就表示檢方整個架構跟故事指控都大有問題？他當然主張一審原判無罪釋放。
律師魏憶龍也揶揄檢察官想法像三歲小孩，「共產黨會來說我們在發展組織，給他們錢？」高院庭末諭知12月6日訊問周泓旭。
侯漢廷私下表示，據他所知，實際上根本沒有什麼上海辦公室，檢方指控「我早在2014年以前就跟他們很熟」，根本不是如此，就連檢方查扣的手機對話紀錄，2017年12月對方傳訊來時，他還問說這是誰？就很不熟，起訴書的故事根本是胡拼西湊，亂寫胡謅。