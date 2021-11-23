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塔利班新規定　禁播外國電影、不准女性演出電視劇

▲塔利班（Taliban）宣稱完全掌控阿富汗後，新增規定禁止女性出現在電視劇中。（圖／美聯社／達志影像）
▲塔利班（Taliban）宣稱完全掌控阿富汗後，新增規定禁止女性出現在電視劇中。（圖／美聯社／達志影像）

文/中央社

2021-11-23 05:00:00

(中央社喀布爾22日綜合外電報導）根據重新掌權的阿富汗激進組織塔利班（Taliban）政府施行的新規定，女性不得出現在電視劇中。

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英國廣播公司（BBC）報導，女性記者和主持人也被下令現身螢幕時必須穿戴頭巾，不過，指引中並未說明須使用何種型式的頭巾。

媒體記者表示，部分規定模糊不清，端看如何解讀。

塔利班8月中旬重掌阿富汗，不少人擔心他們會逐漸實施嚴格的限制措施。

塔利班奪權後幾乎立即下令女孩和年輕女性停止上學，待在家中。

塔利班上一次在1990年代掌權時，當時的阿富汗女性禁止接受教育和就業。

塔利班的這項最新指引，發給阿富汗的電視頻道，涵蓋了8項新規定。

其中包括禁止被認為違反伊斯蘭教律法（Sharia law）和阿富汗價值觀的影片，同時暴露男性身體私密部位的影片也在禁止之列。

涉及侮辱宗教或被認為冒犯阿富汗人的喜劇或娛樂節目也被禁止。

塔利班堅稱不該播放涉及宣傳外國文化價值的外國電影。

然而，阿富汗電視頻道的外國戲劇節目，大多由女性主演。

阿富汗一個新聞記者組織的成員穆賈德迪（Hujjatullah Mujaddedi）表示，這些新限制措施的宣布不令人意外。

他告訴英國廣播公司（BBC），有些規定不切實際，一旦實施，電視台可能得被迫關台。

塔利班稍早決定下令女孩和年輕女子停止上學，待在家中，使得阿富汗成為全球唯一禁止國內一半人口受教育的國家。

首都喀布爾市長也告訴市府女性雇員待在家中，除非她們的工作無法由男性取代。

塔利班堅稱，他們對女性就業和受教育的限制是「暫時性」，只是為了確保所有的就業和就學場所對她們是「安全的」。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1101122

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