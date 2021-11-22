羅素秋「詩畫心視界」創作 展現大自然之美與空靈意境

從事影像創作近三十載的藝術家羅素秋，最近獲修平科大博雅學院邀請舉辦「詩畫心視界」攝影個展，展出作品 30 幅，件件精彩。修平副校長吳東昇主持開幕式表示，修平重視專業課程，也致力培養學生美學及人文素養，所以多年來，藝文中心固定邀請藝術家展出，分享創作成果與心得，受到師生及社區民眾喜愛。

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羅素秋攝影作品展，即日起至 12 月 15 日在修平松月圖書館藝術中心展出，修平歡迎藝術愛好者，或是社區民眾前往參觀。

▲獲修平科技大學邀請，藝術家羅素秋即日起至12月15日在修平藝術中心舉辦攝影個展。（圖／修平提供）

羅素秋是位全方位藝術家，學生時期即展露繪畫才華。國美館創立初期，羅素秋參加繪畫研習班，從西畫學習美學構圖基礎，後轉學國畫，無論山水、花鳥以至工筆繪畫，全都攝獵研習。

與攝影結緣也是因繪畫而學習。她於 1994 年追隨台灣資深鄉土攝影名家陳石岸研習傳統攝影藝術，從認識各種底片、基本操作、攝影技巧乃至暗房沖洗，幾年薰陶，在陳老師鼓勵下，作品始於全國各大美展獲獎。

▲修平科大副校長吳東昇頒感謝狀給藝術家羅素秋，感謝她分享創作之美，提昇師生藝術素養。（圖／修平提供）

羅素秋從事影像創作近三十載，隨著時代演進，由傳統攝影而進入數位影像，攝影藝術因而更顯多元、寬廣，個人尤喜畫意影像，更因夫婿黃色雄平日喜愛詩詞，退休閒暇之餘，結伴同遊，羅素秋喜好影像創作，夫婿則喜歌賦詩詞，「詩畫心視界」創意油然而生，透過攝影流露自己對生命的體悟與情感，藉由作品表達自我，希望分享大自然之美與空靈境界。

多年來，羅素秋在攝影創作獲獎無數，其中， 2009 年磺溪獎「灘塗初曉」作品榮獲彰化縣文化局典藏。 2014 年榮獲上海國際郎靜山攝影藝術獎頒發終身成就獎， 2015 年獲頒美國世界攝影家協會 EP-PAW 傑出攝影家榮銜，曾任台中市攝影學會總幹事、理事、監事及教學班主任，現為台中市當代藝術家、女性藝術家及台灣中部美術協會會員暨評審委員。











