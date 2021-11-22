羅素秋「詩畫心視界」創作 展現大自然之美與空靈意境

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羅素秋是位全方位藝術家，學生時期即展露繪畫才華。國美館創立初期，羅素秋參加繪畫研習班，從西畫學習美學構圖基礎，後轉學國畫，無論山水、花鳥以至工筆繪畫，全都攝獵研習。
與攝影結緣也是因繪畫而學習。她於1994年追隨台灣資深鄉土攝影名家陳石岸研習傳統攝影藝術，從認識各種底片、基本操作、攝影技巧乃至暗房沖洗，幾年薰陶，在陳老師鼓勵下，作品始於全國各大美展獲獎。
羅素秋從事影像創作近三十載，隨著時代演進，由傳統攝影而進入數位影像，攝影藝術因而更顯多元、寬廣，個人尤喜畫意影像，更因夫婿黃色雄平日喜愛詩詞，退休閒暇之餘，結伴同遊，羅素秋喜好影像創作，夫婿則喜歌賦詩詞，「詩畫心視界」創意油然而生，透過攝影流露自己對生命的體悟與情感，藉由作品表達自我，希望分享大自然之美與空靈境界。
多年來，羅素秋在攝影創作獲獎無數，其中，2009年磺溪獎「灘塗初曉」作品榮獲彰化縣文化局典藏。2014年榮獲上海國際郎靜山攝影藝術獎頒發終身成就獎，2015年獲頒美國世界攝影家協會EP-PAW傑出攝影家榮銜，曾任台中市攝影學會總幹事、理事、監事及教學班主任，現為台中市當代藝術家、女性藝術家及台灣中部美術協會會員暨評審委員。