COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

羅素秋「詩畫心視界」創作 展現大自然之美與空靈意境

▲藝術家羅素秋攝影個展於修平科技大學展出，鏡頭下展現大自然之美與空靈意境。（圖／修平提供）
▲藝術家羅素秋攝影個展於修平科技大學展出，鏡頭下展現大自然之美與空靈意境。（圖／修平提供）

記者金武鳯/台中報導

2021-11-22 18:10:22

從事影像創作近三十載的藝術家羅素秋，最近獲修平科大博雅學院邀請舉辦「詩畫心視界」攝影個展，展出作品30幅，件件精彩。修平副校長吳東昇主持開幕式表示，修平重視專業課程，也致力培養學生美學及人文素養，所以多年來，藝文中心固定邀請藝術家展出，分享創作成果與心得，受到師生及社區民眾喜愛。

我是廣告 請繼續往下閱讀
羅素秋攝影作品展，即日起至1215日在修平松月圖書館藝術中心展出，修平歡迎藝術愛好者，或是社區民眾前往參觀。

▲獲修平科技大學邀請，藝術家羅素秋即日起至12月15日在修平藝術中心舉辦攝影個展。（圖／修平提供）
▲獲修平科技大學邀請，藝術家羅素秋即日起至12月15日在修平藝術中心舉辦攝影個展。（圖／修平提供）
羅素秋是位全方位藝術家，學生時期即展露繪畫才華。國美館創立初期，羅素秋參加繪畫研習班，從西畫學習美學構圖基礎，後轉學國畫，無論山水、花鳥以至工筆繪畫，全都攝獵研習。

與攝影結緣也是因繪畫而學習。她於1994年追隨台灣資深鄉土攝影名家陳石岸研習傳統攝影藝術，從認識各種底片、基本操作、攝影技巧乃至暗房沖洗，幾年薰陶，在陳老師鼓勵下，作品始於全國各大美展獲獎。

▲修平科大副校長吳東昇頒感謝狀給藝術家羅素秋，感謝她分享創作之美，提昇師生藝術素養。（圖／修平提供）
▲修平科大副校長吳東昇頒感謝狀給藝術家羅素秋，感謝她分享創作之美，提昇師生藝術素養。（圖／修平提供）
羅素秋從事影像創作近三十載，隨著時代演進，由傳統攝影而進入數位影像，攝影藝術因而更顯多元、寬廣，個人尤喜畫意影像，更因夫婿黃色雄平日喜愛詩詞，退休閒暇之餘，結伴同遊，羅素秋喜好影像創作，夫婿則喜歌賦詩詞，「詩畫心視界」創意油然而生，透過攝影流露自己對生命的體悟與情感，藉由作品表達自我，希望分享大自然之美與空靈境界。

多年來，羅素秋在攝影創作獲獎無數，其中，2009年磺溪獎「灘塗初曉」作品榮獲彰化縣文化局典藏。2014年榮獲上海國際郎靜山攝影藝術獎頒發終身成就獎，2015年獲頒美國世界攝影家協會EP-PAW傑出攝影家榮銜，曾任台中市攝影學會總幹事、理事、監事及教學班主任，現為台中市當代藝術家、女性藝術家及台灣中部美術協會會員暨評審委員。



 

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
94.37%5.63%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意公民投票案公告成立後一個月起至六個月內，若該期間內有全國性選舉時，公民投票應與該選舉同日舉行？

不同意
同意
92.66%7.34%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

不同意
同意
92.39%7.61%
2021-11-18-2021-12-11

您是否同意核四啟封商轉發電？

不同意
同意
92.57%7.43%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀