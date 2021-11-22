大S也難逃魔咒！「七仙女」只有她過得最好

藝人大S（徐熙媛）於今（22）日發表聲明，證實與汪小菲的10年婚姻玩完。這也不禁讓人想起當年由大S、小S、范瑋琪、范曉萱、吳佩慈、阿雅、Makiyo組成的「七仙女」各自近況如何了？有眼尖網友發現，「七仙女」似乎過得並不順遂，如魔咒一般，但只有「她」過得最順遂。
記者吳雨婕/綜合報導
2021-11-22 19:00:27
細屬「七仙女」各自的近況，扣掉大S離婚，吳佩慈與富商男友交往，已經替男方生了4個小孩，可惜至今依舊沒有結婚，讓人不禁覺得可惜，許多粉絲也覺得心疼。
Makiyo在2012年與男友、丫子、湘瑩一起搭乘計程車，卻與司機發生口角衝突，將司機打成重傷，事後還不承認，重創形象，讓她消失在螢光幕前好一陣子，後來轉做電商，逐漸走出陰霾。范瑋琪因為去年的失言風波，引起爭議，一舉一動都被外界放大檢視，雖然演藝事業暫時停擺，但她將不順化為力量，就讀碩士班，等待未來有機會能再次走到幕前。
過得最順遂的可能要數阿雅了，阿雅在2014年嫁給西藏第七世竹慶本樂仁波切，兩人育有一女，婚後鮮少在螢光幕前露臉，時常在社群媒體上更新近況，生活過得輕鬆愜意。被稱為「音樂小魔女」的范曉萱，近年將事業重心轉往大陸，曾錄製節目《中國好聲音》，還以參與演出的《罪夢者》入圍第55屆金鐘獎迷你劇集「最佳女配角獎」，日子也還算平穩。