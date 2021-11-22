2022台中消防月曆發表 市長：傳遞防災意識及消防專業
台中市政府消防局今(22)日發表2022年消防形象月曆，這次由12位男性及4位女性消防形象大使參與拍攝，月曆除了展現消防工作專業的一面，每個月份更分別介紹水箱車、直線雲梯車共12款消防車輛，強化防災宣導。市長盧秀燕表示，感謝保衛城市的消防人員，期望透過月曆傳達，大家一起守護消防英雄，提升防災知識。
記者柳榮俊/台中報導
2021-11-22 18:25:14
盧市長表示，台中市共有1700位正式編制消防員，義消及相關志工也有2800位，她前年上任後，市府開始推出消防月曆，希望藉此讓市民朋友了解四大目的：首先，認識城市英雄，第二，相信他們有能力保護市民；第三，愛護尊敬消防人員；第四，提升防災意識，消防月曆不只透過力與美展現消防形象，更進一步向民眾宣導防災基本常識。
消防局指出，這次2022消防形象月曆拍攝主題為「形象•動能•消防車」，參與拍攝的16位形象大使，皆透過二階段的評選敲定，拍攝地點除了消防隊駐地，還到科湳愛琴橋取景，也與台中市地標–台中國家歌劇院合作拍攝，讓這次的形象月曆更有看頭。
消防局說，形象月曆只送不賣，除了今日可透過參與臉書活動獲得，民眾也可透過參與公益活動獲得，如11月27日上午9時至消防局指定的18個分隊，捐贈今年11、12月的紙本發票10張即可獲得1份月曆；12月30日至台中捐血中心指定的4個捐血處捐血，同樣也可以獲得月曆1份，今天錯過的民眾務必要把握機會，詳細活動辦法可至台中市政府消防局臉書查詢(https://www.facebook.com/tccfwebfans/)。