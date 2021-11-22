2022台中消防月曆發表 市長：傳遞防災意識及消防專業

台中市政府消防局今 (22) 日發表 2022 年消防形象月曆，這次由 12 位男性及 4 位女性消防形象大使參與拍攝，月曆除了展現消防工作專業的一面，每個月份更分別介紹水箱車、直線雲梯車共 12 款消防車輛，強化防災宣導。市長盧秀燕表示，感謝保衛城市的消防人員，期望透過月曆傳達，大家一起守護消防英雄，提升防災知識。

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盧市長表示，台中市共有 1700 位正式編制消防員，義消及相關志工也有 2800 位，她前年上任後，市府開始推出消防月曆，希望藉此讓市民朋友了解四大目的：首先，認識城市英雄，第二，相信他們有能力保護市民；第三，愛護尊敬消防人員；第四，提升防災意識，消防月曆不只透過力與美展現消防形象，更進一步向民眾宣導防災基本常識。

消防局指出，這次 2022 消防形象月曆拍攝主題為「形象•動能•消防車」，參與拍攝的 16 位形象大使，皆透過二階段的評選敲定，拍攝地點除了消防隊駐地，還到科湳愛琴橋取景，也與台中市地標–台中國家歌劇院合作拍攝，讓這次的形象月曆更有看頭。