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歐洲疫情煞不住！唯「這國」歡迎國際觀光客　關鍵原因曝

▲歐洲大陸各國面對新冠病毒反撲，確診數居高不下，唯地中海島國馬爾他（Malta）重新開放國門，迎接國際觀光客到來。（圖／美聯社／達志影像）
▲歐洲大陸各國面對新冠病毒反撲，確診數居高不下，唯地中海島國馬爾他（Malta）重新開放國門，迎接國際觀光客到來。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑/綜合報導

2021-11-22 18:39:46｜2021-11-22 18:42:07

歐洲新冠病毒反撲，疫情又掀起一波高峰，即使已有過半的疫苗覆蓋率，確診數卻仍居高不下，而各國相繼提出的防疫控管封鎖措施又引發民眾不滿，多起暴力衝突、示威抗議在歐洲大陸頻傳。然而對地中海島國馬爾他（Malta）來說卻大不相同，這個國家曾實施歐洲最嚴格的限制隔離措施，如今在歐洲各國疫情恐慌時，終於做好準備大開國門，迎接國外觀光客到來。

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歐洲是各大洲中疫苗覆蓋率相對較高的國家，根據歐洲疾病預防與控制中心（ECDC）統計，最高的前三名國家分別是葡萄牙、馬爾他與冰島，疫苗接種率已超過總人口80%，其中馬爾他疫情更比葡萄牙緩和，今年兩波疫情的單日確診數約在500例以下，且死亡率亦有著微幅下降。此外，馬爾他也是歐盟國家當中，第一個禁止「未接種疫苗者」入境的國家。

▲馬爾他首相（圖／美聯社／達志影像）
▲馬爾他首相勞勃·阿貝拉（Robert Abela）鼓勵國民施打疫苗。（圖／美聯社／達志影像）


根據統計，馬爾他於今年七月完整接種成人人口就高達79%，如今近86%的馬爾他居民已接種完整劑量疫苗，其中還包含了2021年夏天始有資格接種的12至17歲的青少年，疫苗高覆蓋率也成功讓馬爾他避免冬季又一波疫情再起，也成為2021年安全係數最高的旅行地。

馬爾他衛生部官方公布的「紅色名單」國家遊客中，只要出示接種完整劑量疫苗證明，就可以不必接受14天的隔離。而為了迎接國外旅客到來，當地餐館、酒吧也恢復了正常營業，自今年10月起，全國性公共限制也已取消，包含有坐席的活動人數限制從100人開放到300人，大眾交通運輸載客量限額從65%提升到80%，僅保留一定程度的防疫措施，例如餐廳座位、團體聚會限制人數上限為8人，室內餐桌仍得戴上口罩、保持1.5米的距離等，不過只要是已接種疫苗民眾，身處戶外就可以不必再戴口罩了。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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