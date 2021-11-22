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台積電高雄設廠遭扯新竹警訊 楊文科：有誤會嗎？

▲今年八月，新竹縣府就配合中央就審議通過「竹科寶山二期擴建案」了。(圖／新竹縣政府提供)
▲今年八月，新竹縣府就配合中央就審議通過「竹科寶山二期擴建案」了。(圖／新竹縣政府提供)

記者蔡孟尚/綜合報導

2021-11-22 18:56:48

新竹縣政府表示，科技產業為台灣重中之重，竹科、中科與南科的發展攸關台灣發展，縣長楊文科早期投身竹科、中科草創時期的努力打拚，深知其重要性，但針對今(22)日部分關心大新竹合併升格議題的民代，於質詢時將台積電前往高雄設廠視為警訊，偏頗地認為大新竹合併升格才能有腹地、才能留住廠商，新竹縣長楊文科點出關鍵指出，台積電在高雄要蓋的是七奈米的製程廠房，在寶山落腳的則是二奈米的研發中心和製程廠，質疑部分民代：「你們是不是有什麼誤會？」

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新竹縣長楊文科指出，有別於新竹市不顧國家財政劃分，只為了急著要合併，新竹縣在站穩合併升格應完整檢討推進之立場同時，今年8月配合中央正式審議通過「竹科寶山二期擴建案」，持續以實際行動支援科技產業的發展。

楊文科進一步解釋，台積電在高雄要蓋的是七奈米的製程廠房，在寶山落腳的是二奈米的研發中心和製程廠，這是科技產業的布局考量，廠方也從沒跟新竹縣提要七奈米的廠房，有的話，新竹縣一定全力協助。反倒是新竹縣確實有很多高科技業者想來進駐，希望中央能不分藍綠，看清高科技業者的需求，儘速協助新竹縣完成竹科三期和台灣知識經濟旗艦園區的推動。

新竹縣政府產發處指出，這次寶山二期擴建計畫將劃設80.94公頃園區事業專用區，作為4座台灣在全球半導體產業鏈居關鍵及領先地位的2奈米廠用地，屬於先進製程，依科技部對於積體電路產業空間布局，考量晶圓製造先進製程須在前期投入大量產品設備及人才資源，得以順利研發新世代製程並加以量產，而竹科新竹園區既有之產學合作、人才供給及中下游供應鏈相對其他科學園區完整，因此竹科主要以先進製程研發測試基地，及部分先進製程量產，國內其餘地區則以成熟製程量產IC晶片為主，分屬不同生產定位。

楊文科為打造大新竹未來30年榮景，以促進產業經濟繁榮為主軸，對於2期擴建計畫所衍生關聯上下游及支援產業所需園區用地，多次與竹科管理局協商討論，並透過本府跨局處整合，積極協助推動本計畫進行，未來將與竹科三期、台知園區產業用地相互結合，持續建構本縣為半導體、ICT及生醫產業的領先地位！

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