台積電高雄設廠遭扯新竹警訊 楊文科：有誤會嗎？

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楊文科進一步解釋，台積電在高雄要蓋的是七奈米的製程廠房，在寶山落腳的是二奈米的研發中心和製程廠，這是科技產業的布局考量，廠方也從沒跟新竹縣提要七奈米的廠房，有的話，新竹縣一定全力協助。反倒是新竹縣確實有很多高科技業者想來進駐，希望中央能不分藍綠，看清高科技業者的需求，儘速協助新竹縣完成竹科三期和台灣知識經濟旗艦園區的推動。
新竹縣政府產發處指出，這次寶山二期擴建計畫將劃設80.94公頃園區事業專用區，作為4座台灣在全球半導體產業鏈居關鍵及領先地位的2奈米廠用地，屬於先進製程，依科技部對於積體電路產業空間布局，考量晶圓製造先進製程須在前期投入大量產品設備及人才資源，得以順利研發新世代製程並加以量產，而竹科新竹園區既有之產學合作、人才供給及中下游供應鏈相對其他科學園區完整，因此竹科主要以先進製程研發測試基地，及部分先進製程量產，國內其餘地區則以成熟製程量產IC晶片為主，分屬不同生產定位。
楊文科為打造大新竹未來30年榮景，以促進產業經濟繁榮為主軸，對於2期擴建計畫所衍生關聯上下游及支援產業所需園區用地，多次與竹科管理局協商討論，並透過本府跨局處整合，積極協助推動本計畫進行，未來將與竹科三期、台知園區產業用地相互結合，持續建構本縣為半導體、ICT及生醫產業的領先地位！