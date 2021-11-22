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雲林肉鵝廠爆H5N2禽流感　上千隻肉鵝遭撲殺

▲確診的肉鵝將遭到撲殺，以防範禽流感擴散，防檢局呼籲業者應提高警覺。（資料照片／記者陳雅芳翻攝，2020.07.30）
▲確診的肉鵝將遭到撲殺，以防範禽流感擴散，防檢局呼籲業者應提高警覺。（資料照片／記者陳雅芳翻攝，2020.07.30）

雲林肉鵝廠爆H5N2　上千隻肉鵝遭撲殺

2021-11-22 19:06:15

雲林縣二崙鄉肉鵝場爆確診H5N2，農委會動植物防疫檢疫局今（22）日表示，這是今年的第15例禽流感禽場案，已撲殺1707隻肉鵝，並督導業者清消，並呼籲業者應提高警覺，防範禽流感入侵，若有違規事項最高可開罰15萬元。

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防檢局表示，經家畜衛生試驗所通知，雲林縣二崙鄉肉鵝場透過強化預警監測，發現確診新型H5N2亞型高病原性禽流感病毒，依標準作業程序，雲林縣動植物防疫所執行該場71日齡肉鵝計1,707隻撲殺銷毀作業，並督導業者完成場區清潔及消毒工作。110年迄今已有陸禽6場、鵝8場及鴨1場，總計共15案禽流感禽場確診及撲殺。

防檢局指出，今年8月時，雲林麥寮路旁死鴨曾檢出新型H5N2亞型高病原性禽流感病毒，其中的H5基因不同於台灣禽場流行的H5N2禽流感病毒株2.3.4.4c分支，屬於新的病毒株，與韓國109年至110年冬季於野鳥及家禽場分離到的H5N8亞型2.3.4.4b分支(簡稱b分支)高病原性禽流感病毒最相近，此次雲林二崙死鴨上的病毒與H5亞型同屬相同b分支。

防檢局說明，我國候鳥路徑上游國家如韓國與日本，本月再次出現高病原家禽流行性感冒疫情，其中韓國近日已有6禽場確診H5N1亞型高病原性禽流感病毒(b分支)，撲殺家禽數約90萬隻；日本近日也有4禽場確診H5N1或H5N8亞型高病原性禽流感病毒(均為b分支)，撲殺家禽數約34.8萬隻，顯見透過候鳥遷徙，境外禽流感病毒傳入我國禽場風險升高。

防檢局呼籲，目前國內出現新型H5N2亞型禽流感病毒鵝場案例，且日本及韓國已有高病原性禽流感禽場案例，透過野候鳥傳播病原風險升高，業者應自主落實各項生物安全工作，並確實落實禽場各項生物安全工作，以防範禽流感疫情入侵或發生。

防檢局也提醒，養禽場若被查有違規者，依規定最高可裁處新臺幣15萬元並限期改善，屆期未改善者，場內家禽若檢出高病原性禽流感，所撲殺的家禽，依規定將不予補償。

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