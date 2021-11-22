雲林肉鵝廠爆H5N2禽流感　上千隻肉鵝遭撲殺

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防檢局指出，今年8月時，雲林麥寮路旁死鴨曾檢出新型H5N2亞型高病原性禽流感病毒，其中的H5基因不同於台灣禽場流行的H5N2禽流感病毒株2.3.4.4c分支，屬於新的病毒株，與韓國109年至110年冬季於野鳥及家禽場分離到的H5N8亞型2.3.4.4b分支(簡稱b分支)高病原性禽流感病毒最相近，此次雲林二崙死鴨上的病毒與H5亞型同屬相同b分支。
防檢局說明，我國候鳥路徑上游國家如韓國與日本，本月再次出現高病原家禽流行性感冒疫情，其中韓國近日已有6禽場確診H5N1亞型高病原性禽流感病毒(b分支)，撲殺家禽數約90萬隻；日本近日也有4禽場確診H5N1或H5N8亞型高病原性禽流感病毒(均為b分支)，撲殺家禽數約34.8萬隻，顯見透過候鳥遷徙，境外禽流感病毒傳入我國禽場風險升高。
防檢局呼籲，目前國內出現新型H5N2亞型禽流感病毒鵝場案例，且日本及韓國已有高病原性禽流感禽場案例，透過野候鳥傳播病原風險升高，業者應自主落實各項生物安全工作，並確實落實禽場各項生物安全工作，以防範禽流感疫情入侵或發生。
防檢局也提醒，養禽場若被查有違規者，依規定最高可裁處新臺幣15萬元並限期改善，屆期未改善者，場內家禽若檢出高病原性禽流感，所撲殺的家禽，依規定將不予補償。