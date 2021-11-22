技術超越全世界！英媒爆料：中國在南海試射極音速導彈

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知情人士指出，這也讓五角大廈的科學家們感到猝不及防，因為這代表極音速滑翔器，可以在南海上空的大氣層中發射一枚單獨的導彈。超高音速滑翔器是一種可以攜帶核彈頭的機動航天器。
五角大廈的專家們仍然不清楚，中國是如何克服「物理限制」，從極音速飛行的飛行器上發射導彈的。
由於中國發射的導彈沒有明確目標，在射出之後就墜入水中。因此有五角大廈的專家認為，中國發射的是一枚空對空導彈。也有部分人認為，這是中國摧毀敵方導彈防禦系統的對策，並可能損害防禦系統在戰鬥中摧毀極音速武器的能力。
報導指出，美國官員清楚中國的極音速導彈技術領先美國，7月的測試顯示解放軍研發進度比外界估計的快，成功把軌道系統結合可於中途發射導彈的極音速武器。美國太空部隊坦言，在極音速武器方面，美國不如中國或是俄羅斯先進。
白宮拒絕就相關消息做出評論，但表示了他們對中國試驗的結果感到擔憂。美國國家安全委員會發言人表示，美方關注相關發展，會繼續保持對中國威脅的震懾和防衞能力。
《金融時報》10月時曾報導，中國祕密試射了一枚極音速導彈，雖然當時未擊中目標，但理論上可以飛越南極，並躲避美國的導彈防禦系統。對此，中國大使館則聲稱對相關試射「毫不知情」，並表示「中國無意與其他國家進行軍備競賽，美國近年不斷編造『中國威脅』的理由，不過是為他們想要擴張軍備找藉口而已」。