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技術超越全世界！英媒爆料：中國在南海試射極音速導彈

▲英媒報導指出，中國今夏試射極音速導彈。圖為長征二號F運載火箭。（圖／美聯社／達志影像）
▲英媒報導指出，中國今夏試射極音速導彈。圖為長征二號F運載火箭。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-11-22 19:25:12

中國解放軍在今年7月27日時進行極音速導彈（高超音速導彈）試射，其極音速滑翔器在飛行期間可發射另一枚導彈，或是用來摧毀防空系統以防極音速導彈被擊落。知情人士指出，這讓五角大廈的科學家們感到措手不及，因為目前尚未有任何國家展示這項能力。

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根據英國《金融時報》引述消息人士報導，中國的極音速武器試驗包括了一項技術進步，使該武器在接近目標時，以至少5倍音速發射導彈，根據了解，目前還沒有任何國家展示過這項能力。

知情人士指出，這也讓五角大廈的科學家們感到猝不及防，因為這代表極音速滑翔器，可以在南海上空的大氣層中發射一枚單獨的導彈。超高音速滑翔器是一種可以攜帶核彈頭的機動航天器。

五角大廈的專家們仍然不清楚，中國是如何克服「物理限制」，從極音速飛行的飛行器上發射導彈的。

由於中國發射的導彈沒有明確目標，在射出之後就墜入水中。因此有五角大廈的專家認為，中國發射的是一枚空對空導彈。也有部分人認為，這是中國摧毀敵方導彈防禦系統的對策，並可能損害防禦系統在戰鬥中摧毀極音速武器的能力。

報導指出，美國官員清楚中國的極音速導彈技術領先美國，7月的測試顯示解放軍研發進度比外界估計的快，成功把軌道系統結合可於中途發射導彈的極音速武器。美國太空部隊坦言，在極音速武器方面，美國不如中國或是俄羅斯先進。

白宮拒絕就相關消息做出評論，但表示了他們對中國試驗的結果感到擔憂。美國國家安全委員會發言人表示，美方關注相關發展，會繼續保持對中國威脅的震懾和防衞能力。

《金融時報》10月時曾報導，中國祕密試射了一枚極音速導彈，雖然當時未擊中目標，但理論上可以飛越南極，並躲避美國的導彈防禦系統。對此，中國大使館則聲稱對相關試射「毫不知情」，並表示「中國無意與其他國家進行軍備競賽，美國近年不斷編造『中國威脅』的理由，不過是為他們想要擴張軍備找藉口而已」。

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