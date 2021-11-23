印尼重申憂心AUKUS引發軍備競賽 但理解成立原因
（中央社雅加達22日綜合外電報導）印尼國防部長普拉伯沃（Prabowo Subianto）在上週末一場論壇中，再次對AUKUS恐引發區域軍備競賽表達憂心，但稱印尼了解美國、澳洲及英國建立AUKUS安全協議的背後原因。
路透社報導，印尼海軍9月在納土納群島（Natuna islands）周圍加強巡邏，因為此前中國及美國船隻被偵測到出現在附近海域，且中國探測船最近持續在該區域鑽井平台附近活動。
AUKUS三方協議的制定，部分是為因應崛起的中國，有鑑於澳洲將因此獲得核動力潛艦，已掀起對於區域軍備競賽的擔憂。
普拉伯沃20日出席國際戰略研究所（IISS）在巴林舉行的「麥納瑪對話」（Manama Dialogue）論壇時被問及AUKUS事宜。他表示，他了解為何各國會採取行動確保自身利益。
他指出：「我們的官方立場是，東南亞當然應保持無核化，而東南亞國家確實憂心，這（AUKUS）將引發軍備競賽。」
普拉伯沃提及：「但正如我所言，各國重點是保護自身國家利益。如果他們覺得受到威脅…他們將盡其所能保護自己。」
他指稱：「這就是我的意思，我們理解這一點，而我們尊重他們。」（譯者：陳正健/核稿：林治平）1101122