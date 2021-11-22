COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

我的人生都在隨你！大S認離婚原因「讓汪小菲找新女友」

▲汪小菲（左）與大S曾在《幸福三重奏》吵架。（圖／汪小菲微博）
▲汪小菲（左）與大S曾在《幸福三重奏》吵架。（圖／汪小菲微博）

記者陳雅蘭/綜合報導

2021-11-22 21:30:00｜2021-11-22 21:41:40

大S（徐熙媛）2010年與汪小菲閃婚，2人育有一雙兒女，今年三月才開心慶祝結婚10週年，結果今（22日）他們共同宣布「決定和平解除婚姻關係」，消息震撼全網。大S接受媒體訪問，透露此時宣布離婚的原因，是覺得前夫還算年輕，不想耽誤對方尋找第二春。而夫妻倆過往爭執也被翻出，大S曾怒對汪小菲說：「我的人生沒有在隨我，都是隨你！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲江宏傑（左起）、福原愛、小S、大S、汪小菲在《幸福三重奏》同台。（圖／翻攝騰訊）
▲大S（右二）跟汪小菲曾在《幸福三重奏》同台。（圖／翻攝騰訊）

根據《三立新聞網》報導，大S選在此時宣布離婚，是覺得汪小菲事業再起，他長得帥也不算老，再找條件更好的女生也容易，並強調與他就算離婚，2人還是朋友、孩子的爸媽。

她跟汪小菲2018年首次搭檔錄製《幸福三重奏》，2人節目時常拌嘴，某次大S要吃白飯，但汪小菲的舉動卻惹怒她，大S疑問：「你為什麼那麼怕我吃東西？」、「為什麼不讓妳老婆吃東西？」若她不吃，汪小菲又愛問「要吃什麼？」

汪小菲則向大S解釋，不希望老婆生活太極端，希望大S飲食健康，而不是要馬不吃，不然就一下吃很多，大S就說：「我就是餓就吃，不餓就不吃，這樣不健康嗎？我現在不能吃是嗎？」結果汪小菲回應「隨妳啊」，一句話再度惹毛老婆，「我的人生沒有在隨我啊，都是隨你！」

▲汪小菲（左）、大S婚姻亮紅燈。（圖／記者葉政勳攝）
▲汪小菲（左）與大S十年婚姻結束。（圖／資料照）
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
94.37%5.63%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意公民投票案公告成立後一個月起至六個月內，若該期間內有全國性選舉時，公民投票應與該選舉同日舉行？

不同意
同意
92.66%7.34%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

不同意
同意
92.39%7.61%
2021-11-18-2021-12-11

您是否同意核四啟封商轉發電？

不同意
同意
92.57%7.43%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀