我的人生都在隨你！大S認離婚原因「讓汪小菲找新女友」
大S（徐熙媛）2010年與汪小菲閃婚，2人育有一雙兒女，今年三月才開心慶祝結婚10週年，結果今（22日）他們共同宣布「決定和平解除婚姻關係」，消息震撼全網。大S接受媒體訪問，透露此時宣布離婚的原因，是覺得前夫還算年輕，不想耽誤對方尋找第二春。而夫妻倆過往爭執也被翻出，大S曾怒對汪小菲說：「我的人生沒有在隨我，都是隨你！」
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-11-22 21:30:00｜2021-11-22 21:41:40
根據《三立新聞網》報導，大S選在此時宣布離婚，是覺得汪小菲事業再起，他長得帥也不算老，再找條件更好的女生也容易，並強調與他就算離婚，2人還是朋友、孩子的爸媽。
她跟汪小菲2018年首次搭檔錄製《幸福三重奏》，2人節目時常拌嘴，某次大S要吃白飯，但汪小菲的舉動卻惹怒她，大S疑問：「你為什麼那麼怕我吃東西？」、「為什麼不讓妳老婆吃東西？」若她不吃，汪小菲又愛問「要吃什麼？」
汪小菲則向大S解釋，不希望老婆生活太極端，希望大S飲食健康，而不是要馬不吃，不然就一下吃很多，大S就說：「我就是餓就吃，不餓就不吃，這樣不健康嗎？我現在不能吃是嗎？」結果汪小菲回應「隨妳啊」，一句話再度惹毛老婆，「我的人生沒有在隨我啊，都是隨你！」