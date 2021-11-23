德國全面追加施打第3劑　BNT：防護力更持久

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不過，鑑於心肌炎風險，30歲以下的年輕人最好打BNT疫苗。
接種委員會的專家建議，打第2劑滿6個月再打第3劑，但實際上許多人提早打，德國一些官員也建議民眾5個月後就可施打追加疫苗。
對此，柏林夏里特醫院（Charité）傳染病專家桑德（Leif Erik Sander）表示，根據以色列的經驗，打完第2劑4到5個月後就可打第3劑，混打、也就是接種跟前2劑不同廠牌的疫苗也沒安全問題。
外界關心疫苗保護力到底能持續多久，生產BNT疫苗的BioNTech生技公司執行長吳沙忻（Uğur Şahin）接受21日出刊的「週日畫報」（Bild Am Sonntag）訪問時表示，保護力在接種第2劑後的4個月開始下降，6個月後「顯著下降」。
但他強調，從最新研究報告來看，完成2劑接種後的9個月，防護力依然很高，能有效預防重症。
儘管如此，吳沙忻建議最好還是施打第3劑，好處是防護力比打完第2劑後還持久，而且能阻斷病毒的傳染途徑，抑制冬天可能爆發的疫情。
至於未來是否有必要每年接種，吳沙忻表示數據不足，第4劑何時該打現在還很難說，「一切取決於病毒變異的趨勢」。（編輯：高照芬）1101122