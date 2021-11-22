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眼皮跳不停！專家曝吉凶徵兆「看1點」　左眼右眼大不同

▲命理專家分享，眼皮跳不停所代表的吉凶徵兆。（示意圖／取自Shutterstock）
▲命理專家分享，眼皮跳不停所代表的吉凶徵兆。（示意圖／取自Shutterstock）

編輯中心/綜合報導

2021-11-22 23:02:21

眼皮瘋狂跳，是好事還是壞事？根據命理專家愛菲爾老師分享，眼皮跳除了是健康因素之外，也可以用眼皮跳的時間，與左眼跳或右眼跳，來注意一下未來有可能發生的事情；除此之外，想要知道眼皮跳是吉還是凶可以從「時間」看出端倪。

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▲眼皮狂跳看吉凶徵兆，可以從眼皮跳動的時辰來對照。（圖／取自unsplash）
▲眼皮狂跳看吉凶徵兆，可以從眼皮跳動的時辰來對照。（圖／取自unsplash）

《眼皮跳的時辰》

子時（23:00至00:59）

左眼跳貴人：會有貴人出現，可以幫助並解決眼前的困難，或得到一個不錯的機會。

右眼跳酒食：代表食神到，有口福　

丑時（1:00至2:59）

左眼跳憂思：最近可能有甚麽事讓你煩心，擔心的事情可能會發生，建議先想好一些應對之策。

右眼跳人思：妳人緣最近不錯，有人正想念著你，可能是很久沒見面的老朋友丶長輩或是戀人。　　　

寅時（3:00至4:59）

左眼跳人來：最近可能會有遠方訪客，免不了聚餐。如果最近閒錢不多，建議婉拒。

右眼跳喜至：最近會發生不錯的事，例如得到意外之財，發票中獎。

卯時（5:00至6:59）

左眼跳貴客：會有事業上的貴人出現，或是幫你拉紅線的媒人。

右眼跳平安：這事一個好兆頭，做任何事都能順心，不必太過擔心。

辰時（7:00至8:59）

左眼跳遠客：最近會有令你感到意外與驚喜的人出現。

右眼跳損財：最近錢花得有點凶唷，建議仔細理財。

巳時（9:00至10:59）

左眼跳飲食：會愉快的事發生，聚餐有點多，有時候會有驚喜。

右眼跳凶惡：最近是不是有點不順心呢?注意出門行車安全，建議低調行事，不要衝動。

午時（11:00至12:59）

左眼跳飲食：過去的辛苦努力即將收成，並有令妳開心的事發生，也代表著有口福。

右眼跳凶事：可能會有不在計畫之內的事情發生，行車外出多方注意。

未時（13:00至14:59）

左眼跳吉：會有好事發生，最近有甚麽想做的事嗎?建議可以立馬行動

右眼跳喜：一樣會有好事發生，屬於意外的小驚喜，有點不太起眼，但也不錯。

申時（15:00至16:59）

左眼跳損財：最近可能會有一筆突如其來的花費或是發生掉錢的意外，建議小心理財，注意周身安全。

右眼跳有思：有人正在想念著妳唷，最近異性緣不錯，有事情需要幫忙可以多找異性相助。

酉時（17:00至18:59）

左眼跳有客：可能會有不速之客來訪，建議提早做準備，以免措手不及，如被要求幫忙，可以欣然答應，對自身也是好的。

右眼跳遠客志：會有許久不見的朋友親戚來訪，或是重新遇到舊友人。

戌時（19:00至20:59）

左眼跳有客至：最近可能會有人以電子傳遞的形式指派工作給你，請安心的接下來，所有的困難都能逐漸迎刃而解，並且對未來也有所幫助。

右眼跳主聚會：最近的社交運不錯，可能需要參加一些聚會，會從中認識到不少新朋友。但要小心堤坊新認識的朋友，別太快掀了自己的底牌。

亥時（21:00至22:59）

左眼跳主客：有客人且是貴人來訪，帶來好的消息或機會。請多把握機會並認真執行，

右眼跳是非 ：人際交遊上留意說話技巧，避免口舌是非，行事上要特別留意，不要過於意氣用事。（編輯：鍾怡婷）

【本文獲臉書粉絲團《塔羅牌老師艾菲爾》授權，版權所有，非經授權不許轉載】

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