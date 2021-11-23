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國際奧會視訊彭帥　歐洲議會副議長：仍未解惑

▲歐洲議會副議長畢爾對彭帥是否能自由表達抱持疑慮，認為影片未能解答各界疑問。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲歐洲議會副議長畢爾對彭帥是否能自由表達抱持疑慮，認為影片未能解答各界疑問。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-11-23 06:45:19

（中央社記者唐佩君布魯塞爾22日專電）國際奧會昨天公布與中國女網名將彭帥視訊並聲稱一切安好。歐洲議會副議長畢爾今天對彭帥是否能自由表達抱持疑慮，認為影片未能解答各界疑問。

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國際間持續關注彭帥安危之際，國際奧會11月21日發表聲明，主席巴赫（Thomas Bach）與她視訊通話30分鐘，同時彭帥在通話時強調她「安全無恙」，希望此時此刻各方「尊重她的隱私」。

不過，畢爾（Nicola Beer）今天在個人推特上轉發國際奧委會與彭帥視訊通話的新聞，並發文表示中國仍未澄清彭帥的情況，包括她可以自由表達自己的觀點嗎？可以在沒有外界影響下說話以及表現嗎？相關的影片沒有回答以上問題。

畢爾文末並強調人權是2022北京冬奧的必要條件。

由於中國人權不佳紀錄，歐洲議會今年7月表決通過一項不具約束力的決議案，呼籲歐洲聯盟（EU）和成員國政府代表和外交官應拒絕受邀參加2022北京冬奧，「除非中國政府展現出香港、新疆維吾爾自治區、西藏、內蒙古和中國其他地方的人權處境已有禁得起檢驗的改善」。

美國總統拜登11月18日表示正在「考慮」美國對明年2月登場的北京冬季奧運採取外交抵制一事。

而英國「泰晤士報」11月21日報導，在北京持續迫害異議分子的背景下，英國正與情報分享聯盟「五眼聯盟」（Five Eyes）其他成員國「積極討論」外交杯葛明年2月在北京舉行的冬季奧運。「五眼聯盟」成員國包括英國、美國、澳洲、紐西蘭、加拿大。

35歲的彭帥本月稍早在社群媒體指控前中國國務院副總理張高麗曾性侵她後下落不明逾10天，相關指控也遭刪除。（編輯：韋樞）1101122

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