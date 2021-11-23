分析家：蘇丹總理雖復職　仍將受軍方擺佈

我是廣告 請繼續往下閱讀
分析家警告，哈姆杜克獲釋或許可以減輕國際社會的壓力，但此舉最後證明了軍方已攫取權力。
蘇丹專家、非營利機構大裂谷研究所（Rift Valley Institute）研究員吉佐里（Magdi El Gizouli ）告訴法新社：「新的內閣每天都將面臨政變的威脅。他們基本上仍將受軍方擺佈。」
「這是總理和他盟友的徹底投降」
蘇丹曾由獨裁總統巴席爾（Omar al-Bashir）長年執政，兩年前巴席爾在人民起義中遭到推翻後，政府成立主權委員會（Sovereign Council），引導國家走向民主。但將軍柏罕（General Abdel Fattah al-Burhan）上月25日帶頭奪權，解散由軍方代表與文職人員組成的主權委員會，哈姆杜克也遭到軟禁。
柏罕逮捕拘禁文人領袖、軟禁總理，引發國際譴責，以及國內一波波群眾示威抗議，軍方鎮壓示威抗議，造成慘重死傷。
柏罕昨天在喀土穆的總統府，站在面容憔悴的總理哈姆杜克旁，他們共同簽署了一項14點協議，正式恢復過渡到文官統治，並承諾在2023年舉行選舉。
消息人士表示，蘇丹當局已經釋放多名上月在政變中被捕拘禁的文人領袖，此舉是一項恢復步向全面民主的脆弱過渡程序協議的主要部分。
蘇丹國會黨（Congress Party）黨魁德吉爾（Omar al-Degeir ）告訴法新社：「我昨天獲釋。」德吉爾等文人領袖在軍方上月奪權時被捕拘禁。
他說：「這段時間，我被單獨囚禁，完全與世隔絕。」
蘇丹最大政治團體國家黨（Umma）黨魁在內的其他文人政治家也相繼獲釋。
蘇丹最高將領柏罕上月宣布國家進入緊急狀態，解散政府，推翻步向文人統治的2年過渡時期，引發國內一波波大規模街頭抗議，根據醫療消息來源，這些街頭抗議至少造成41人死亡。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1101122